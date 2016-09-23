Моуринью: «Только «МЮ» и команда с худшим тренером в истории выигрывали АПЛ дважды подряд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» отметил, что сопернику вряд ли удастся защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Очевидно, что Лестеру» будет очень сложно сохранить титул. Как показывает история, не так много команд выигрывали АПЛ дважды подряд. Это удавалось «МЮ», а также команде, которой руководил худший тренер в истории футбола. Это действительно сложно.

«Лестер» очень хорош, но они стали чемпионами из-за того, что некоторые большие команды не были достаточно хороши в прошлом сезоне», – заявил Моуринью.

Напомним, что помимо «МЮ», только «Челси» при Моуринью выигрывал чемпионат Англии дважды подряд.