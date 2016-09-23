Мостовой: «На выборах президента РФС я бы проголосовал за Газзаева»

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказал свое мнение относительно выборов президента РФС. По словам Мостового, эти выборы похожи на выборы в Думу, потому что побеждает одна и та же партия.

«Любой из представленных кандидатов – это и плюс, и минус. Если мы говорим исключительно о футбольной составляющей, то я бы проголосовал за Валерия Газзаева. Безусловно, президент РФС – это руководящая должность, и у Мутко здесь есть преимущество. Но Газзаев является футбольным человеком и знает футбольные нюансы, аспекты. К тому же есть люди из других сфер, которые помогли бы ему на посту президента РФС.

А вообще, выборы президента РФС – это такая же ситуация, как и с выборами в Думу, где много шума, но в итоге побеждает одна и та же партия. Вот и здесь наибольшее преимущество у Виталия Мутко, думаю, что он и победит, хотя кандидатов могло быть и больше. Но тут все как в политике – есть основные партии, а другие даже не рассматриваются», – заявил Мостовой.