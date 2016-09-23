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  • Мостовой: «На выборах президента РФС я бы проголосовал за Газзаева»

Мостовой: «На выборах президента РФС я бы проголосовал за Газзаева»

23 сентября 2016, 17:29
7

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказал свое мнение относительно выборов президента РФС. По словам Мостового, эти выборы похожи на выборы в Думу, потому что побеждает одна и та же партия.

«Любой из представленных кандидатов – это и плюс, и минус. Если мы говорим исключительно о футбольной составляющей, то я бы проголосовал за Валерия Газзаева. Безусловно, президент РФС – это руководящая должность, и у Мутко здесь есть преимущество. Но Газзаев является футбольным человеком и знает футбольные нюансы, аспекты. К тому же есть люди из других сфер, которые помогли бы ему на посту президента РФС.

А вообще, выборы президента РФС – это такая же ситуация, как и с выборами в Думу, где много шума, но в итоге побеждает одна и та же партия. Вот и здесь наибольшее преимущество у Виталия Мутко, думаю, что он и победит, хотя кандидатов могло быть и больше. Но тут все как в политике – есть основные партии, а другие даже не рассматриваются», – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Joko21
1474641359
один другого лучше
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Aztec58
1474642138
Голосовать за Газзаева то же самое, что голосовать за Гинера.
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Диктор
1474642588
Вот и хорошо что ты не голосуешь.
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user3618
1474644355
Выборы РФС это как выборы в гос.думу, либо ты за партию власти, либо ты ничто, поймите, демократии нет и не будет, кого вам назначат, тот и будет рулить... хватит трёпа, безполезно...хотите перемен валите главного, удачи пиздо..болы.
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Go-o-ol
1474645996
не торопитесь с выводами,,,,Газзаев еще ,,тот,,потом логти не кусать
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Опорник84
1474651692
Газаев рвется к кормушке! Видно во Владикавказе мало унес!
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Диктор
1474655684
По ходу кони минусуют тут -фу.
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