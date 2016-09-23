Слуцкий: «После переезда на «Арену ЦСКА», болельщики вправе требовать еще больше»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением относительно переезда команды на «Арену ЦСКА». По словам специалиста, болельщики вправе требовать от команды еще более качественной игры.

«Безусловно, открытие Арены ЦСКА – это важнейший этап в жизни клуба. Мы долго к этому шли, долго этого ждали. Вместе с тем, на команду свершившийся факт накладывает дополнительные обязательства. Если уж даже «Арена Химки» была настолько успешной для нас, хочется, чтобы родной стадион стал еще более успешным. Как ни крути, официальный матч на новой арене – это апофеоз всего праздника, и мы хотели подарить армейским болельщикам победу. Очень рады, что у нас это получилось. Ну а эмоции у всех, повторюсь, самые положительные. Уверен, что те жертвы, на которые пришлось идти в последние годы, абсолютно оправданны», – заявил Слуцкий.