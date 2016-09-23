В ФИФА ответили на заявление Объединения отечественных тренеров касательно Мутко

В ФИФА прокомментировали ситуацию в преддверии выборов нового главы РФС. Напомним, что сейчас ведомством руководит Виталий Мутко, который намерен продолжить работу с РФС.

Ранее в Объединении отечественных тренеров заявили, что выдвижение министра спорта РФ Виталия Мутко в кандидаты в президенты РФС – это нарушение документов ФИФА и УЕФА.

«Позиция ФИФА по данному вопросу такова: в общем, мы не видим в этом проблему, если соблюдаются положения Этического кодекса ФИФА, касающиеся конфликта интересов», – заявили в ФИФА.