Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генеральный директор РФС: «Обещания Газзаева могут привести к потере трансляций футбола»

Генеральный директор РФС: «Обещания Газзаева могут привести к потере трансляций футбола»

23 сентября 2016, 00:41
5

Генеральный директор РФС Александр Алаев прокомментировал слова кандидата в президенты организации Валерия Газзаева о том, что что права на показ российского футбола могут быть проданы за 200 миллионов долларов в год.

«Буду первым человеком, кто поаплодирует Валерию Георгиевичу, если он совершит эту сделку. Однако я реалист и стараюсь избегать мира иллюзий. Мы должны стремиться к таким числам, но на данным момент они нереальны. Взвинтить доходность российского футбола в этой сфере сейчас невозможно.

Не хочу прибегать к жестким формулировкам, особенно в отношении такого уважаемого человека, но подобное утверждение просто-напросто голословно. Многие маркетологи в спорте давно заметили, что стоимость телевизионных прав примерно сопоставима с суммой дохода, которую клубы получают от стадиона в день игры, так называемый matchday revenue. Это продажа билетов, атрибутики и прочего.

Так вот, в бюджетах клубов нашей Премьер-лиги эти цифры для двух коррелирующих источников пополнения бюджета составляет одинаковую долю – около четырех процентов по каждому из указанных направлений. Теоретически возможный резкий рост одного показателя в отрыве от другого будет из разряда ненаучной фантастики. Мы же не повысим в десятки раз стоимость билетов на матчи и не увеличим моментально в разы посещаемость стадионов. Повышение интереса к футболу как зрелищу, за просмотр которого зритель будет готов платить, это системный многолетний рыночный процесс.

А обещания заоблачных сумм от ТВ в современных условиях и последующая попытка «взыскать» эту сумму с телеканалов при, на мой взгляд, логичной и оправданной позиции наших партнеров-вещателей, может привести к потере трансляций футбола на российском телевидении вообще», – сказал Алаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1474609572
Футбол и так не показывают, пару матчей по Матч ТВ, да игры сборной на Первом, еще может НТВ лигу чемпионов, а все остальное только на платных каналах.
Ответить
Юрий Крутько
1474617346
При всем уважении к Валерию Газзаеву,давно известно,что пофантазировать,иногда,может...
Ответить
ilichkadr
1474617926
Да уж....Валера фантазер. Продать конечно можно, только кто будет покупать??
Ответить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
3
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
5
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+