Генеральный директор РФС: «Обещания Газзаева могут привести к потере трансляций футбола»

Генеральный директор РФС Александр Алаев прокомментировал слова кандидата в президенты организации Валерия Газзаева о том, что что права на показ российского футбола могут быть проданы за 200 миллионов долларов в год.

«Буду первым человеком, кто поаплодирует Валерию Георгиевичу, если он совершит эту сделку. Однако я реалист и стараюсь избегать мира иллюзий. Мы должны стремиться к таким числам, но на данным момент они нереальны. Взвинтить доходность российского футбола в этой сфере сейчас невозможно.

Не хочу прибегать к жестким формулировкам, особенно в отношении такого уважаемого человека, но подобное утверждение просто-напросто голословно. Многие маркетологи в спорте давно заметили, что стоимость телевизионных прав примерно сопоставима с суммой дохода, которую клубы получают от стадиона в день игры, так называемый matchday revenue. Это продажа билетов, атрибутики и прочего.

Так вот, в бюджетах клубов нашей Премьер-лиги эти цифры для двух коррелирующих источников пополнения бюджета составляет одинаковую долю – около четырех процентов по каждому из указанных направлений. Теоретически возможный резкий рост одного показателя в отрыве от другого будет из разряда ненаучной фантастики. Мы же не повысим в десятки раз стоимость билетов на матчи и не увеличим моментально в разы посещаемость стадионов. Повышение интереса к футболу как зрелищу, за просмотр которого зритель будет готов платить, это системный многолетний рыночный процесс.

А обещания заоблачных сумм от ТВ в современных условиях и последующая попытка «взыскать» эту сумму с телеканалов при, на мой взгляд, логичной и оправданной позиции наших партнеров-вещателей, может привести к потере трансляций футбола на российском телевидении вообще», – сказал Алаев.