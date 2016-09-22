Клопп: «Ливерпуль» не должен быть клубом, который продает игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился размышлениями о трансферной политике клуба.

«Успешные команды не должны сильно менять свой состав. «Ливерпуль» не должен быть клубом, который постоянно продает игроков. Никто не звонит и не говорит: «Давайте, продайте кого-нибудь, нам нужны деньги».

Суть в том, чтобы найти правильный состав. Обычно я не очень активен во время трансферных окон, но в этот раз было другое дело.

Состав был довольно большим, нужно было кое-что сделать. Мы взяли тех, кого хотели. Нам не нужно будет в следующем году покупать еще шестерых. Мы уверены в нынешнем составе.

Иногда перемены идут на пользу, но никто не был на 100% счастлив в последние годы, когда мы заработали много денег. Сейчас это уже не имеет значения», – сказал Клопп.

Ранее появлялась информация о том, что «Ливерпуль» выручил больше всех денег за проданных игроков в последние шесть лет.