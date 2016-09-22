Анчелотти: «Отличие «Баварии» от «Реала» в том, что ее руководство разбирается в футболе»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сравнил работу в мюнхенском клубе с пребыванием в «Реале», который он ранее возглавлял.

«Бавария» и «Реал» во многом похожи. Возможно, разница состоит в том, что «Баварией» руководит бывший игрок, который разбирается в том, что происходит в футболе.

После ухода из «Реала» я смотрел много футбола по телевизору. Я побывал в Канаде, рыбачил, бегал. Я хорошо отдохнул. Я мог бы вернуться в «Милан» в прошлом сезоне, но после «Реала» мне нужен был отдых, чтобы вновь обрести силы для работы», – сказал Анчелотти.