«Тоттенхэм» попросил своих фанатов не демонстрировать символику в Москве перед игрой с ЦСКА

«Тоттенхэм» обратился к своим болельщикам в преддверии выездной встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Клуб просит фанатов в целях личной безопасности избегать демонстрирования символики команды в Москве.

«Пожалуйста, обратите внимание, что ради дополнительной безопасности не рекомендуется показывать свои клубные цвета, пока вы не окажетесь на территории стадиона.

Флаги и баннеры приветствуются на стадионе, однако мы советуем не демонстрировать их в центре города», – сказано в обращении «Тоттенхэма».

Отметим, что эту просьбу связывают с конфликтами между английскими и российскими фанатами во время Евро-2016.

Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября.