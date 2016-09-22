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  • «Тоттенхэм» попросил своих фанатов не демонстрировать символику в Москве перед игрой с ЦСКА

«Тоттенхэм» попросил своих фанатов не демонстрировать символику в Москве перед игрой с ЦСКА

22 сентября 2016, 19:08
25

«Тоттенхэм» обратился к своим болельщикам в преддверии выездной встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Клуб просит фанатов в целях личной безопасности избегать демонстрирования символики команды в Москве.

«Пожалуйста, обратите внимание, что ради дополнительной безопасности не рекомендуется показывать свои клубные цвета, пока вы не окажетесь на территории стадиона.

Флаги и баннеры приветствуются на стадионе, однако мы советуем не демонстрировать их в центре города», – сказано в обращении «Тоттенхэма».

Отметим, что эту просьбу связывают с конфликтами между английскими и российскими фанатами во время Евро-2016.

Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА
Комментарии (25)
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Legioner-05
1474561092
Всё равно плохое поведение английских фанатов не останется без внимания))
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за ЦСКА с 1980г
1474561375
Парни не обижайте англичан,они играют как могут..
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Joko21
1474561816
А в чем проблема? Если они будут просто ходить по городу с клубной символикой как воспитанные люди, то их ни кто пальцем не тронит. Но если они начнут вести себя так как вели на ЕВРО-2016, то их и без символики поставят на место
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474562341
Воздерживаться им следует не от символики, а от спиртного. Все остальное лишь следствие.
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ivanthebest
1474562881
Не одобряю беспредельщиков, которые мутузят всех без разбора, даже нормальных адекватных болел, и уж тем более девушек и не дай бог детей... Но, то что теперь матёрые английские беспредельщики побаиваются наших в фанатской среде, это вызывают чуточку гордости) Опять же, повторюсь, те кто хочет побеспределить тому и нужно насовывать, но не нормальным адекватным болельщикам, из какой бы они страны ни были.
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dimsok
1474566655
Ссыкуны
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sochi-2013
1474566753
По приколу, их не трогать, а если (надеюсь) ЦСКА выиграет, еще и пивом их напоить. С водкой. Ерша им русского.))
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marslond
1474567201
Очкуны.
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Denideni
1474573199
Если эти геи не будут нас провоцировать, тогда пусть живут.
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a-rakhmatov
1474613450
Бздят суки.....они только в Европе себя хозяевами чувствуют....все равно вломят им болелы коней)))
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