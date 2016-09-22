«Луч-Энергия» в ближайшее время получит деньги на выплату зарплат

В ближайшее время задолженности по зарплате игроков «Луча-Энергии» будут погашены. Как сообщают в пресс-службе администрации Приморского края, деньги на спасение клуба найдены и переведены в департамент физкультуры и спорта.

«В администрации состоялось совещание, посвященное деятельности клуба. Губернатор вник в ситуацию, приняты первоочередные меры. Крупная сумма поступила в департамент физкультуры и спорта, в ближайшее время она будет перечислена «Лучу». Деньги пойдут на выплаты долгов. Это должно решить часть накопившихся проблем, в том числе и вопросы с тренировок и игр», – приводит слова представителя администрации PrimaMedia.

Напомним, что ранее футболисты «Луча-Энергии» бойкотировали тренировки из-за долгов по заработной плате.