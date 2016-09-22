Виталий Денисов: «Безусловно, российский чемпионат сильнее украинского»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о своих сильных и слабых качествах, а также рассказал, против каких соперников ему было тяжелее всего играть.

— Какие сильные и слабые стороны в своей игре вы могли бы выделить?

— Уровень моей игры могут оценивать мои тренеры, но не я сам. Я стараюсь выкладываться на тренировках и на поле ради того, чтобы показать максимальный результат.

— Против кого из футболистов играть тяжелее всего?

— На Украине мне запомнились бразильцы Дуглас Коста и Виллиан — безумно техничные ребята. В России — Халк. Мощный атлетичный игрок, футболист мирового уровня. Из тех, кто выступает в РФПЛ сейчас, очень неудобный соперник Тимофей Калачев.

— Чемпионат России по своему уровню сильно отличается от украинского?

— Безусловно, российское первенство сильнее. Но не стоит недооценивать и украинский чемпионат — там выступают хорошие ребята добротного уровня.