Семин: «Кубок России не любит шуток»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы в матче 1/16 Кубка России против «Химок» (3:0).

– Кубок шуток не любит. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к матчу. После забитого мяча стало полегче, но это был напряженный кубковый матч с серьезными единоборствами. Хорошо, что на синтетике никто не получил травму. Прошли в следующий круг. Задачу на этот этап выполнили.

– Многие команды Премьер-лиги вылетели. Как-то обращали на это внимание?

– Они играли до нас. Я сказал о том, что нужна большая концентрация, иначе мы не пройдем дальше. В Кубке очень много сюрпризов. Нам не хотелось, чтобы был сюрприз, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.