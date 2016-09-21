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  • Газзаев: «Почему-то именно перед выборами РФС выделил регионам 47 миллионов»

Газзаев: «Почему-то именно перед выборами РФС выделил регионам 47 миллионов»

21 сентября 2016, 19:08
6

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев поделился размышлениями о финансировании детского и регионального футбола.

«Детские футбольные школы финансируются по остаточному принципу. Хотим ввести правило: все профессиональные клубы должны ежегодно отчислять 10 процентов от доходов своим школам.

Нужно популяризовать детско-юношеский футбол. Федеральные и региональные СМИ должны освещать детские турниры. Это высочайшая мотивация для молодых ребят. Очень редко читаю, чтобы где-то освещались даже региональные турниры.

Главный вопрос – это развитие детского футбола. Для каждой возрастной группы нужна своя методика: 6-9, 10-13, 14-16 лет. Только при такой системе мы будем соответствовать мировым стандартам.

Более 80 процентов футболистов, которые играют в ведущих клубах Европы, вышли из регионов. Сейчас РФС выделяет региональным федерациям по 500 тысяч рублей в год, межрегиональным – по 700. Они вынуждены работать на голом энтузиазме. Спрашиваем: «Как вы работаете?» Отвечают: «Как-то перебиваемся, ходим с протянутой рукой».

Планируем выделять как минимум 3 миллиона в год региональным федерациям и 6 – межрегиональным. Тогда можно будет с них спрашивать, почему не воспитывают футболистов и не устраивают турниры. Кстати, почему-то именно сейчас, перед выборами, РФС выделил 47 миллионов рублей на регионы», – сказал Газзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Измайловский Кочегар
1474474755
Да потому же, почему и "Единая Россия" перед выборами вертелась. А теперь вот проголосовали - ждите новые налоги, повышение пенсионного возраста и спуск на тормозах всех недавно возбужденных коррупционных дел.
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B-E-S
1474523702
Мутко постоянно выбирали потому что он с собой мешок денег приносил от спонсоров. Газзаев для футбола сделает в разы больше ибо Мутко не делал нифига. Однако Газзаев не принесет с собой много денег, а значит кому-то может показаться неинтересным кандидатом.
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edw7777
1474525186
Да это же копейки в масштабах государства. У меня квартира дороже стоит. Мутко под суд!!!
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Касабланка
1474533182
В духе "Единой России" деньги переводить перед выборами
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Garrincha58
1474540349
голоса покупают вот почему 47 млн потратят за то потом в 10 раз больше отмоют
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