Газзаев: «Почему-то именно перед выборами РФС выделил регионам 47 миллионов»

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев поделился размышлениями о финансировании детского и регионального футбола.

«Детские футбольные школы финансируются по остаточному принципу. Хотим ввести правило: все профессиональные клубы должны ежегодно отчислять 10 процентов от доходов своим школам.

Нужно популяризовать детско-юношеский футбол. Федеральные и региональные СМИ должны освещать детские турниры. Это высочайшая мотивация для молодых ребят. Очень редко читаю, чтобы где-то освещались даже региональные турниры.

Главный вопрос – это развитие детского футбола. Для каждой возрастной группы нужна своя методика: 6-9, 10-13, 14-16 лет. Только при такой системе мы будем соответствовать мировым стандартам.

Более 80 процентов футболистов, которые играют в ведущих клубах Европы, вышли из регионов. Сейчас РФС выделяет региональным федерациям по 500 тысяч рублей в год, межрегиональным – по 700. Они вынуждены работать на голом энтузиазме. Спрашиваем: «Как вы работаете?» Отвечают: «Как-то перебиваемся, ходим с протянутой рукой».

Планируем выделять как минимум 3 миллиона в год региональным федерациям и 6 – межрегиональным. Тогда можно будет с них спрашивать, почему не воспитывают футболистов и не устраивают турниры. Кстати, почему-то именно сейчас, перед выборами, РФС выделил 47 миллионов рублей на регионы», – сказал Газзаев.