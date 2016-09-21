Президент ФНЛ: «Меня заверили, что деньги в «Луч-Энергию» поступят в четверг»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что имеет устные гарантии от главы Приморского края Владимира Миклушевского о том, что на счета «Луча-Энергии» в четверг поступят деньги. Отметим, что футболисты команды из-за долгов по зарплате пропустили вторую тренировку подряд.

«Такая ситуация недопустима для такой команды. Меня проинформировали, что Владимир Миклушевский обсуждал эту ситуацию и заверил, что средства поступят на счета клуба завтра. Я не могу сказать, какой точно объем средств поступит, но меня в этом заверили», – заявил глава ФНЛ.