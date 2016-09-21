«Ростов» не выставил на матч против «Динамо» ряд ключевых футболистов

«Ростов» определился со стартовым составом на матч против 1/16 Кубка России против «Динамо». В заявке на игру отсутствует сразу несколько ключевых игроков дончан.

«Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета (к). Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай

Запасные: Шунин, Белоруков, Темников, Драгун, Кузьмин, Ташаев, Погребняк

«Ростов»: Медведев, Скопинцев, Христис, Папа Гуйе (к), Кондрюков, Киреев, Препелицэ, Саид, Вебер, Байрамян, Ходунов

Запасные: Комиссаров, Соболь, Захаров, Шаповалов, Сиденко

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.