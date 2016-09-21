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  • «Стратегия-2030»: Сборная России должна быть в топ-10 рейтинга ФИФА

«Стратегия-2030»: Сборная России должна быть в топ-10 рейтинга ФИФА

21 сентября 2016, 12:56
14

Согласно проекту «Стратегия-2030», сборная России к 2030 году должна находиться в десятке лучших рейтинга ФИФА. В документе также указано, что к 2020 году российская сборная должна быть в рейтинге ФИФА не ниже 16 места, к 2024 году – не ниже 12-го. Сейчас сборная России в рейтинге ФИФА располагается на 38 месте.

Проект «Стратегии-2030» предполагает, что к 2020 году средняя заполняемость стадионов на матчах российской Премьер-лиги составит 70 процентов, к 2024 году – 80 процентов, к 2030 году – 90 процентов. В 2015 году средняя заполняемость арен РФПЛ была 45 процентов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Россия
Комментарии (14)
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Kulimen
1474452283
Амбициозно. Только чту-будет, если к 2020 году сборная будет ниже 16 мечта? Кого-нибудь уволят или может что-то поменяется? Скорее всего это просто на словах, не выполнили план - да и х*й с ним, составим новый.
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bset
1474452632
Какой 2030? После 2018 все сворачиваем, стадионы разбираем, футболистов на завод.
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acer2003
1474453098
Бред))
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ivanthebest
1474458761
По-моему эта программа просто бред сивой кобылы, ею можно подтиреться в сортире... Такое ощущение что её Мутко составлял на салфетке, в пьяном угаре, находясь в накуренном аношой помещении...
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ivanthebest
1474458833
Да, не удивлюсь если однажды Мутко заявит, что он случайно мизинцем расщипил атом...
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Joko21
1474471223
если наши футболисты не начнут уезжать и играть в клубах в топ чемпионатах, то ни о каком проекте «Стратегия-2030» не может быть и речи
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семенчик
1474521618
Опять бредовую стратегию предумали!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474534943
Опять планы-пузыри мыльные, надутые пустыми обещаниями. А если сдвинемся лишь на 2-3 строчки, то сразу вспомним, что эти рейтинги по большому счету никого не волнуют и не являются отражением реальных дел. А вот если бы, как в царской России. Не выполнил обещаний - пустил себе пулю в висок...
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Ker0s
1474539976
Они рейтинг ФИФА вообще смотрели? Никогда нас в топ 10 не будет.
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kauk
1474555785
это кто там собрался до 30года властвовать мутин что ли
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