«Стратегия-2030»: Сборная России должна быть в топ-10 рейтинга ФИФА

Согласно проекту «Стратегия-2030», сборная России к 2030 году должна находиться в десятке лучших рейтинга ФИФА. В документе также указано, что к 2020 году российская сборная должна быть в рейтинге ФИФА не ниже 16 места, к 2024 году – не ниже 12-го. Сейчас сборная России в рейтинге ФИФА располагается на 38 месте.

Проект «Стратегии-2030» предполагает, что к 2020 году средняя заполняемость стадионов на матчах российской Премьер-лиги составит 70 процентов, к 2024 году – 80 процентов, к 2030 году – 90 процентов. В 2015 году средняя заполняемость арен РФПЛ была 45 процентов.