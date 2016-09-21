«Динамо» встретится с «Ростовом» в Кубке России

В среду, 21 сентября, состоится интересный матч 1/16 Кубка России, в котором встретятся столичное «Динамо» и «Ростов». Если московский клуб стремится к возвращению в Премьер-лигу, то «Ростов» в этом сезоне привлекается внимание своим дебютом в Лиге чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:00. Не пропустите!