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  • Ефремов: «Никто не отрицает достижений Газзаева. Но вот его программа…»

Ефремов: «Никто не отрицает достижений Газзаева. Но вот его программа…»

21 сентября 2016, 07:56
10

Глава ФНЛ Игорь Ефремов, который является претендентом на пост президента РФС, выступил с критикой программы своего конкурента – Валерия Газзаева.

– Я с большим уважением отношусь к нему как к футболисту и тренеру. Никто не будет отрицать его достижений. Но вот его программа… Для того, чтобы публично заявлять такие вещи, нужно знать территориальные границы нашей страны, логистику перемещений по России и, не побоюсь этого слова, понимать, что земля имеет сферическую форму.

– Вы про идею Газзаева увеличить число клубов ФНЛ до 36 и разделить их на три зоны по территориальному признаку?

– Да. А ПФЛ, оказывается, вообще нужно упразднить... И у меня сразу возникает вопрос. В кандидаты на пост президента РФС Газзаева одним из первых выдвинуло «Объединение отечественных тренеров». Получается, эта организация доверилась человеку, который хочет оставить без работы где-то 50 тренеров? Ну это же нонсенс. Нужно, считаю, не говорить по поводу того, что должны обязательно играть молодые футболисты, а считать второй дивизион фундаментом нашей пирамиды.

– Поясните, пожалуйста.

– Необходимо прежде всего понять, что нужно самим клубам второго дивизиона. Поговорить с руководителями команд, оценить возможность и реалии реформирования, а не утверждать, что всю лигу надо упразднять. Объективные проблемы действительно есть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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Garrincha58
1474436998
мутковский подхалимчик он тоже боится остаться без работы как и эти 50 никому ненужных бездаря пусть идут на стройку копать котлованы, а то все скинули на узбеков и таджиков никто не хочет работать только бабло грести лопатой
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Psih86
1474441303
Пока ты будешь трындеть про лостику,территорию итд мы вечно будим в жопе!!!Крысак Мутковский!!!
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firs04
1474441572
Был тоже еще чудик, перевел на осень-весна, кричал что мы выиграем ЧМ2018. Что в кубках обсераемся, что на ЧЕ также. И где он? Также и с псом будет, развалит и свалит.
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Молчуновский
1474442368
Ефремов? Так он вроде актер. Их даже, помоему, две штуки.
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yorgenbarenz
1474444513
По наползающей нищете бюджета,может и нужно ФНЛ разбить опять надвое,но не на три части,как желает усатый претендент.ПФЛ трогать не надо-пусть себе тихо постанывает,отмирая в тех городах,которые не способны содержать команду.Всё в этом мире меняется.Был Уралан,был Текстильщик Камышин,был Локомотив Нижний.И это,всё,высшая лига. Где они?Мир перевернулся?
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vladimir-7
1474444736
Ефремов, ты чего критикуешь чужую программу, покажи свою, если она есть.
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Alexx22
1474445655
страна большая, территории огромны, а финанасы клубов 1 и 2 лиги просто смешны
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Алексей1988
1474450094
ой да ты, Ефремов, подстилка Мудковская, это уже все знают. У него нормальные программы, он профессионал, прошел все этапы футбола: футболист, тренер, президент клуба и т.д. А Мудко ты кто? А Ефремов ты кто? Кроме мини-футбола ничего не видел. Как вас ваще ставят на такие должности, как президенты ФНЛ?! Я в школе!
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