Ефремов: «Никто не отрицает достижений Газзаева. Но вот его программа…»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов, который является претендентом на пост президента РФС, выступил с критикой программы своего конкурента – Валерия Газзаева.

– Я с большим уважением отношусь к нему как к футболисту и тренеру. Никто не будет отрицать его достижений. Но вот его программа… Для того, чтобы публично заявлять такие вещи, нужно знать территориальные границы нашей страны, логистику перемещений по России и, не побоюсь этого слова, понимать, что земля имеет сферическую форму.

– Вы про идею Газзаева увеличить число клубов ФНЛ до 36 и разделить их на три зоны по территориальному признаку?

– Да. А ПФЛ, оказывается, вообще нужно упразднить... И у меня сразу возникает вопрос. В кандидаты на пост президента РФС Газзаева одним из первых выдвинуло «Объединение отечественных тренеров». Получается, эта организация доверилась человеку, который хочет оставить без работы где-то 50 тренеров? Ну это же нонсенс. Нужно, считаю, не говорить по поводу того, что должны обязательно играть молодые футболисты, а считать второй дивизион фундаментом нашей пирамиды.

– Поясните, пожалуйста.

– Необходимо прежде всего понять, что нужно самим клубам второго дивизиона. Поговорить с руководителями команд, оценить возможность и реалии реформирования, а не утверждать, что всю лигу надо упразднять. Объективные проблемы действительно есть.