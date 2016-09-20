Абрамович выразил недовольство работой Конте

Работа главного тренера «Челси» Антонио Конте подверглась сомнению со стороны владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, который выразил недовольство по поводу не слишком удачного начала сезона (10 очков в пяти матчах), в том числе поражением от «Ливерпуля» (1:2) в поединке пятого тура АПЛ.

Кроме того, бизнесмена не устраивает уровень игры, демонстрируемый нападающим Миши Батшуайи, за которого «Марселю» было заплачено 40 миллионов евро. Однако отмечается, что при всем при этом Абрамович продолжает испытывать доверие как к самому итальянскому специалисту, так и к футболистам команды.