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Абрамович выразил недовольство работой Конте

20 сентября 2016, 19:11
30

Работа главного тренера «Челси» Антонио Конте подверглась сомнению со стороны владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, который выразил недовольство по поводу не слишком удачного начала сезона (10 очков в пяти матчах), в том числе поражением от «Ливерпуля» (1:2) в поединке пятого тура АПЛ.

Кроме того, бизнесмена не устраивает уровень игры, демонстрируемый нападающим Миши Батшуайи, за которого «Марселю» было заплачено 40 миллионов евро. Однако отмечается, что при всем при этом Абрамович продолжает испытывать доверие как к самому итальянскому специалисту, так и к футболистам команды.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио Абрамович Роман
Комментарии (30)
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marslond
1474388050
Рома недоволен.
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Aztec58
1474388072
Ахахахахах!
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user3618
1474390777
Команда Луческу тоже игр 5 ху....нёй страдала, потоп вроде попёрло. Просто у нетерпеливых зуд в жо...пе.
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ЦСКА 2015-2016
1474391876
КОНТЕ справится. терпи атаман казаком будешь.сезон только начался.
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Аристократ Олжик
1474393045
А чего ты хотел с такой обороной??? Да ещё и добавил туда клоуна Луиза . . . Куртуа сука дырявая, ну явно же видно, что нет у него ни малейшего желания играть за Челси, ну че вы его держите в тюрьме? Пускай валит в Барсу или куда там он хочет . . . Вместо него есть Блэкман, Коллинз, Томпсон. Надо доверять.
А оборона наша в прошлом году была жопой, а в этом ни одного изменения в обороне . . . Еще и с Лестером сегодня наверное выйдут те же игроки, а почему бляха не выпустить Чалобу, Кларка-Солтера, Аину и Алонсо (нахера они получают зарплату)? МЮ открыл Рэшфорда из-за травм, Ихеаначо в Сити открылся из-за травм, а что нужно сделать нашим молодым пацанам, чтобы им дали шанс? Конте сука даже хуже Мавра . . . Мавр не признавал молодежь, так Конте их даже в заявку не ставит. Хоронит Лофтуса-Чика, Соланке, Чалобу. А Батшуайи . . . Ваще не понял суть претензий Абрама, что значит он не доволен его игрой, если Миши даже на поле не выходит? Где бля игра в 3-5-2? Надо всю оборону менять, ВСЮ!!! Елы палы, купите Уокера, Роуза и Вертонгена из Тоттема, купите Антонио из Вест Хэма, отдайте конце концов Азара Реалу в обмен на Бэйла (да и доплатите если надо). Если денег не хватит, распродайте половину арендного состава, куда нам стока перспективных, если они все равно не получают шансов проявить себя?
Надо блять Абрамовича менять, а не тренеров. А ваще вернуть Рэя Уилкинсона и еще главным сделать Ади Вивеаша, и сделать ставку на молодежь. Чо они зря что ли Юношескую Лигу Уефа выигрывали два года подряд? А если бы я купил Челси прям щас, я бы на всю Англию извинился бы перед Корнейро. Выставил бы Мавра и всех кто принимал решение об увольнении Корнейро - полными МУДАКами, уволил бы тех, кто еще оставался бы в клубе. Позвал бы Еву обратно, сказав пожалуй главные слова: что Ева - талисман нашего клуба, и что с её уходом, наш клуб покинула и удача и везение. И это не маркетинговый ход, я реально считаю, что с уходом Карнейро, Челси потерял свой талисман, свой победный дух, везение и удачу.
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Анатолий Одинец
1474394116
деньги не играют в футбол
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ttter
1474394288
Конте без Карреры деньги на ветер)))
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zarsm
1474399487
Интересно, это временный спад, или Челси станет клубом типа нынешних Милана и Интера?
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гость shuh
1474407730
Хиддинк поможет, в трудную минуту.
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Анатолий Одинец
1474409316
это мой второй комментарий
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