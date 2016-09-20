Абрамович выразил недовольство работой Конте

Работа главного тренера «Челси» Антонио Конте подверглась сомнению со стороны владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, который выразил недовольство по поводу не слишком удачного начала сезона (10 очков в пяти матчах), в том числе поражением от «Ливерпуля» (1:2) в поединке пятого тура АПЛ.
Кроме того, бизнесмена не устраивает уровень игры, демонстрируемый нападающим Миши Батшуайи, за которого «Марселю» было заплачено 40 миллионов евро. Однако отмечается, что при всем при этом Абрамович продолжает испытывать доверие как к самому итальянскому специалисту, так и к футболистам команды.
Источник: La Gazzetta dello Sport
А оборона наша в прошлом году была жопой, а в этом ни одного изменения в обороне . . . Еще и с Лестером сегодня наверное выйдут те же игроки, а почему бляха не выпустить Чалобу, Кларка-Солтера, Аину и Алонсо (нахера они получают зарплату)? МЮ открыл Рэшфорда из-за травм, Ихеаначо в Сити открылся из-за травм, а что нужно сделать нашим молодым пацанам, чтобы им дали шанс? Конте сука даже хуже Мавра . . . Мавр не признавал молодежь, так Конте их даже в заявку не ставит. Хоронит Лофтуса-Чика, Соланке, Чалобу. А Батшуайи . . . Ваще не понял суть претензий Абрама, что значит он не доволен его игрой, если Миши даже на поле не выходит? Где бля игра в 3-5-2? Надо всю оборону менять, ВСЮ!!! Елы палы, купите Уокера, Роуза и Вертонгена из Тоттема, купите Антонио из Вест Хэма, отдайте конце концов Азара Реалу в обмен на Бэйла (да и доплатите если надо). Если денег не хватит, распродайте половину арендного состава, куда нам стока перспективных, если они все равно не получают шансов проявить себя?
Надо блять Абрамовича менять, а не тренеров. А ваще вернуть Рэя Уилкинсона и еще главным сделать Ади Вивеаша, и сделать ставку на молодежь. Чо они зря что ли Юношескую Лигу Уефа выигрывали два года подряд? А если бы я купил Челси прям щас, я бы на всю Англию извинился бы перед Корнейро. Выставил бы Мавра и всех кто принимал решение об увольнении Корнейро - полными МУДАКами, уволил бы тех, кто еще оставался бы в клубе. Позвал бы Еву обратно, сказав пожалуй главные слова: что Ева - талисман нашего клуба, и что с её уходом, наш клуб покинула и удача и везение. И это не маркетинговый ход, я реально считаю, что с уходом Карнейро, Челси потерял свой талисман, свой победный дух, везение и удачу.