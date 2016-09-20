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Зидан: «Золотой мяч» нужно отдать Роналду»

20 сентября 2016, 18:52
7

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий его команды Криштиану Роналду достоин «Золотого мяча». По словам наставника, он говорит это не потому, что Роналду его подопечный.

«Золотой мяч» должен получить Криштиану Роналду. Я говорю это не потому, что он мой игрок. Я бы сказал это, даже если бы не был тренером «Реала». Он провел великолепный сезон и достоин награды. Мало кто может делать на поле тоже самое, что и Криштиану. Гризманн? Он демонстрирует отличный футбол. Он достоин быть в числе лучших», – заявил французский специалист.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Весь мир Реал Роналду Криштиану Гризманн Антуан Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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marslond
1474387157
В этом сезоне Роналду заслужил ЗМ.
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Aztec58
1474387262
Началось давление, ага.
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Kuborg_Ua
1474388943
Ещё всё впереди!
Ответить
ZenitVelikZzzZZZxXxx
1474390808
отдать? а он заслужил? а Гризман заслужил)
Ответить
de bruyne
1474397751
То что забывал пенальти иза этого что-ли? И то когда номер серны попадал давали... забив вольсбургу и все больше он нечего не сделал
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de bruyne
1474397820
Гризман барсу Бавария финале еще игра футбол как роналду одно название небыла
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Psih86
1474398095
За что ему давать?....он дерево.
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