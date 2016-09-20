Зидан: «Золотой мяч» нужно отдать Роналду»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий его команды Криштиану Роналду достоин «Золотого мяча». По словам наставника, он говорит это не потому, что Роналду его подопечный.

«Золотой мяч» должен получить Криштиану Роналду. Я говорю это не потому, что он мой игрок. Я бы сказал это, даже если бы не был тренером «Реала». Он провел великолепный сезон и достоин награды. Мало кто может делать на поле тоже самое, что и Криштиану. Гризманн? Он демонстрирует отличный футбол. Он достоин быть в числе лучших», – заявил французский специалист.