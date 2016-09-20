Семин: «Наша задача – выиграть Кубок России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от Кубка России. По словам наставника, целью железнодорожников является победа в турнире. Также Семин высказал мнение о сопернике на стадии 1/16 розыгрыша Кубка России – подмосковных «Химках».

«Нам предстоит старт в розыгрыше Кубка. Призываю болельщиков поддержать команду в Химках. Перед нами стоит задача выиграть Кубок России. Соперник – молодая, при этом тактически обученная команда, что вообще отличает наш первый дивизион. Любая кубковая стадия по-своему интересна. Кубок не прощает вольностей. Команды ниже рангом проводят эти матчи с утроенной энергией, они желают показать себя, прославить свой клуб. Уверен, нам предстоит серьезный матч, борьба изо всех сил», – заявил специалист.

Матч состоится 21 сентября в 20:00 по московскому времени.