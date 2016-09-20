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Семин: «Наша задача – выиграть Кубок России»

20 сентября 2016, 15:40
16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от Кубка России. По словам наставника, целью железнодорожников является победа в турнире. Также Семин высказал мнение о сопернике на стадии 1/16 розыгрыша Кубка России – подмосковных «Химках».

«Нам предстоит старт в розыгрыше Кубка. Призываю болельщиков поддержать команду в Химках. Перед нами стоит задача выиграть Кубок России. Соперник – молодая, при этом тактически обученная команда, что вообще отличает наш первый дивизион. Любая кубковая стадия по-своему интересна. Кубок не прощает вольностей. Команды ниже рангом проводят эти матчи с утроенной энергией, они желают показать себя, прославить свой клуб. Уверен, нам предстоит серьезный матч, борьба изо всех сил», – заявил специалист.

Матч состоится 21 сентября в 20:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Кубок Локомотив Химки Семин Юрий
Комментарии (16)
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subbotaspartak
1474375948
Ты понял, что чемпионство не светит, А без титула призовут к ответу. На кубок осталась надежда, Вешай лапшу невеждам.
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Seidu_Dumbiy
1474378229
сколько лицемерия в этом интервью
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ЖОРРО
1474392314
Шпалыч дело говорит!
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anri1703
1474422086
С таким составом нужно упор на кубок делать это и трофей и место в ле еще неизвестно какое будет усиление скорее всего локо за ле как раз и будет бороться поэтому не чегу криминального палыч не сказал
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sergan113
1474427851
Наша задача не об....ся, как с Уфой. И на сегодня - это главное.
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bumer_moscow
1474434976
В лигу чемпионов попасть наша задача.
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LokoGoGo
1474441039
Сейчас к кубку ответственнее стали относиться. Но хочется верить, что возьмем кубок хотя бы. А так в тройку попасть было бы везением
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a-rakhmatov
1474462706
Спартак с Ростовом слили игру и кони проигрывают....шансы у Локо увеличиваются)))
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RONDSS
1474469366
только локо только победа , думаю натянут сегодня ... разница в 2 мяча ...
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h3LL1k
1474482581
надеюсь другая команда выйграет кубок 8D no comment....)))
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