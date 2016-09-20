Мутко не намерен отдавать российский футбол на растерзание

Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что не собирается отдавать российский футбол на растерзание. Отметим, что в ближайшее время состоятся выборы президента РФС, в которых помимо Мутко примут участие известный тренер Валерий Газзаев, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

«Понимаю, что если не будет результата, все обрушится на меня, но отдавать наш футбол на растерзание не хочется. Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить. Можно прийти в клуб семьей, разорить его, оставить в долгах, а ты потом чистый. Или придумать левый проект, получить бюджет и продолжать на него свою избирательную кампанию», – заявит Мутко.