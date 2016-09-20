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Мутко не намерен отдавать российский футбол на растерзание

20 сентября 2016, 12:04
10

Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что не собирается отдавать российский футбол на растерзание. Отметим, что в ближайшее время состоятся выборы президента РФС, в которых помимо Мутко примут участие известный тренер Валерий Газзаев, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

«Понимаю, что если не будет результата, все обрушится на меня, но отдавать наш футбол на растерзание не хочется. Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить. Можно прийти в клуб семьей, разорить его, оставить в долгах, а ты потом чистый. Или придумать левый проект, получить бюджет и продолжать на него свою избирательную кампанию», – заявит Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (10)
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vladimir-7
1474363904
Если в РФС останется Мудко 3,14здец российскому футболу!
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kykyi
1474364078
"Спорт, это моя корова и я буду ее доить." Мудко.
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Andrew01
1474364690
Изыди сатана!!!!!!
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nik55
1474364882
сам уничтожает и болтает
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Измайловский Кочегар
1474367366
Обрезали фразу, на самом деле было сказано "не собирается отдавать российский футбол на растерзание кому-то другому".
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yorgenbarenz
1474375847
До чего они все одинаковы,эти кремляди! Родные братья! Сели на шею русскому народу и вопят на недовольных:"Пятая колонна,не дадим развалить Россию! Кто,если не мы?!" Лупоглазый,конечно,правильно ткнул про семейный бизнес Газзаеву,но сам тоже "семейный",только из "многодетных"-питерский и дела там ворочают-эге-гей!!
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vgarakh
1474377934
Вот ты как раз и терзаешь футбол и в конечном счете его убьешь.
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subbotaspartak
1474380128
Конечно футбол важно сохранить, А то потом кого тебе доить.
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Hazar1950
1474385082
Мутко не намерен отдавать бабки российского футбола никому.
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Aztec58
1474387753
Ахахахахах! Это он про Пса, ага. При всём моём неуважении к Мутко, но всё же он - меньшее зло, чем Газзаев.
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