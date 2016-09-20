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Газзаев: «Нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18»

20 сентября 2016, 08:52
43

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев поддерживает идею полного реформирования ФНЛ. По словам специалиста, он выступает за расширение числа участников премьер-лиги.

– Начнем с первого пункта. Как, по вашему мнению, должна выглядеть структура чемпионата?

– Считаю, нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18. А в первом дивизионе до 36, разделив их на три группы по 12 команд по территориально-географическому принципу – «Центр», «Запад» и «Восток». Это позволит сократить транспортные расходы в среднем на 52%. Таким образом, мы вовлечем в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит популяризировать футбол. А расширение РФПЛ увеличит количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные страны.

– Какова будет судьба второй лиги – нынешней ПФЛ?

– Вторая лига получит региональный статус. Ответственность за проведение соревнований во второй лиге мы предлагаем возложить на межрегиональные объединения (МРО).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (43)
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Pro100Kid
1474351134
И так половина клубов в РФПЛ страдает он недостатка финансирования,куда еще увеличивать кол-во нуждающихся клубов...
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овертайм
1474352776
и каждый год у нас из-за банкротства будут сниматься с чемпионата 2-3 клуба
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ГенГриг
1474355986
Золотая лига. 12 клубов. 2 круга полных это 22 игры. И 2 круга шесть лучших 10 игр. итого 32 игры.Соответственно нижняя шестерка команд также в 2 круга разыграют прописку .И будет меньше проходных матчей и договорняков.Ну и главное. Лимит должен быть. Не более 3 легионеров.
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Дон Посей
1474359310
РФПЛ сократить до шести, команды в ней закрепить пожизненно. Команды ФНЛ (их будет примерно 160-170) сразу все призывать на полугодичные сборы в спортивный лагерь, с проживанием и питанием, пусть там тренируются, играют,урожай убирают, летать никуда не надо.Второй дивизион сделать детско-юношеским. Все свободные футбольные поля засеять сельскохозяйственными культурами, сбор урожая доверить второму див. Лучших поощрять поездками на сборы ФНЛ. Всех болельщиков обязать сдавать регулярные месячные для поддержки команд.
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Garrincha58
1474359340
Предлагаю 12 команд в Премьер лиге(2 круга-22игры) потом делятся на две шестерки первая разыгрывают медали и места в ЕК,а вторая места и на вылет1 команда и 1 переходные матчи.Всего 32 игры уровень конкуренции повысится в разы проходных матчей вообще не будет зритель повалит и по ТВ интерес повысится! А18 команд это бред у нас нет инфраструктуры стадионов у нас длинный зимний перерыв, какие на хрен 18 команд?
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aut4zion
1474361206
Усы сначала сбрей, дурик! А так дело говорит. Ибо наши команды, откровенно, не доигрывают. В Европе команды проводят по 60–70 матчей, а мы всего лишь 30–50. Повышение количества команд необходимо, как и введение зон в ФНЛ. Футбол надо развивать комплексно, начинать со структуры в целом, а потом переходить к частным проблемам.
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drago922
1474363539
дело говорит
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alp
1474366173
и смотреть унылые игры ..... надо развивать интерес к футболу в народе, чтобы люди ходили на стадионы, покупали атрибутику, подписывались на тв каналы футбольные. Тогда бабло появиться нажитое коммерческим трудом, тогда клубы смогут содержать себя сами и не зависеть от 3-й стороны... ну почему надо все время подсказывать нашим руководителям?
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Виталич
1474367868
пес такую ахинею несет..
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ГенГриг
1474369884
Насчет первого дивизиона ничего плохого не вижу.А вот 18 клубов в высшем это неправильно на корню. Количество проходных и сливов увеличатся на порядок.Ну и главное поймите, болельщик (настоящий болельщик) хочет видеть своих пацанов на поле.Ведь многие молодые игроки не верят уже что у них будет шанс заиграть в основе и т.д . Наши тренеры и лимит не более 3 легионеров.
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