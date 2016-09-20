Газзаев: «Нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18»

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев поддерживает идею полного реформирования ФНЛ. По словам специалиста, он выступает за расширение числа участников премьер-лиги.

– Начнем с первого пункта. Как, по вашему мнению, должна выглядеть структура чемпионата?

– Считаю, нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18. А в первом дивизионе до 36, разделив их на три группы по 12 команд по территориально-географическому принципу – «Центр», «Запад» и «Восток». Это позволит сократить транспортные расходы в среднем на 52%. Таким образом, мы вовлечем в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит популяризировать футбол. А расширение РФПЛ увеличит количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные страны.

– Какова будет судьба второй лиги – нынешней ПФЛ?

– Вторая лига получит региональный статус. Ответственность за проведение соревнований во второй лиге мы предлагаем возложить на межрегиональные объединения (МРО).