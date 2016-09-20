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  • Газзаев: «В России тренером может стать официант или бармен»

Газзаев: «В России тренером может стать официант или бармен»

20 сентября 2016, 07:10
20

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев уверен, что в стране нужно пересмотреть подготовку футбольных тренеров.

– Вы говорили о реформе детско-юношеского футбола. Поясните в деталях.

– В детско-юношеском футболе мы должны коренным образом поменять весь подход к подготовке как молодых футболистов, так и тренеров. Например, обучение тренеров должно быть полноценным, годичным. А не как сейчас – есть ускоренный курс лекций 72 часа. Что же получается – условно официант или бармен может найти немножко времени, прослушать курс и вмиг стать профессиональным тренером? Это никуда не годится.

Необходима четкая структура и программа работы с детьми. Важно принимать во внимание детскую психологию. Для каждой возрастной группы нужна своя система подготовки.

Для детей 6 – 9 лет главными направлениями должны быть игровые, эмоциональные и координационные упражнения, обучение техническим элементам, индивидуальное техническое оснащение, а также воспитание и развитие лидерских качеств с самых малых лет.

С 10 до 13 лет – тактическое образование, совершенствование технических элементов и координации, дальнейшее развитие лидерских качеств.

С 14 до 16 лет – расширение тактического кругозора, физическая подготовка, дальнейшее совершенствование технических элементов и координации.

Только с такой системой подготовки мы получим быстрых, техничных и тактически образованных игроков для большого футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Газзаев Валерий
Комментарии (20)
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sprint5
1474345302
недаром матчи в барах транслируют
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Ник17
1474345959
Можешь меньше разговаривать, МуДко тебя к власти не пустит.
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семенчик
1474346326
Что Мудко,что Газаеев ТОЛКУ не будет!!!!!
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Chernyi Lis
1474347112
но не ты!
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kaa-71
1474347693
Газик в своем репертуаре, то объединенный чемпионат с Украиной ему подавай. Аланию развалил, что те до сих пор не очухаются. Если ГАЗИК придет к кормушке, то лет на 50 про футбол можно забыть.
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Azan perm
1474349203
дело говорит тренер в школах сейчас плохие.Нужно менять структуру в не болтать
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kauk
1474356000
лучше газик с себя начал по этой технологии
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yorgenbarenz
1474356118
Валерий,а ты член Единой России?
Ответить
yorgenbarenz
1474356360
Правильно он про барменов отписал и про 72 часа тоже хорошо.Слуцкеру,конечно,обидно это читать,но сам виноват,-не не надо было хвалиться дипломом с отличием.
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Аццский сотона
1474358689
Это он про сына своего? Супер топ тренера?
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