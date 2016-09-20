Газзаев: «В России тренером может стать официант или бармен»

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев уверен, что в стране нужно пересмотреть подготовку футбольных тренеров.

– Вы говорили о реформе детско-юношеского футбола. Поясните в деталях.

– В детско-юношеском футболе мы должны коренным образом поменять весь подход к подготовке как молодых футболистов, так и тренеров. Например, обучение тренеров должно быть полноценным, годичным. А не как сейчас – есть ускоренный курс лекций 72 часа. Что же получается – условно официант или бармен может найти немножко времени, прослушать курс и вмиг стать профессиональным тренером? Это никуда не годится.

Необходима четкая структура и программа работы с детьми. Важно принимать во внимание детскую психологию. Для каждой возрастной группы нужна своя система подготовки.

Для детей 6 – 9 лет главными направлениями должны быть игровые, эмоциональные и координационные упражнения, обучение техническим элементам, индивидуальное техническое оснащение, а также воспитание и развитие лидерских качеств с самых малых лет.

С 10 до 13 лет – тактическое образование, совершенствование технических элементов и координации, дальнейшее развитие лидерских качеств.

С 14 до 16 лет – расширение тактического кругозора, физическая подготовка, дальнейшее совершенствование технических элементов и координации.

Только с такой системой подготовки мы получим быстрых, техничных и тактически образованных игроков для большого футбола.