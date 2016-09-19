Жирков: «Не знаю, что кричал Санчес. Он говорил по-испански, а я не знаю этот язык»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал исход матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

«У нас хорошая игра была и в Израиле. Сегодня тоже забили четыре мяча, создали хороший задел перед игрой на Кубок. «Рубин» в летнее трансферное окно купил много хороших игроков, потратили большие деньги. Может быть, еще не успели сыграться, много новичков в стартовом составе у казанцев.

Не знаю, что мне во время игры кричал Серхио Санчес, он говорил по-испански, а я не знаю этот язык.

Не просил Луческу обязательно поставить меня на матч с «Тамбовом», для меня это не принципиально.

Не показалось, что судья в концовке упустил нить игры, он все делал отлично, во многих спорных моментах вообще не свистел, отработал в английском стиле», – сказал Жирков.