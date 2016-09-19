Кокорин: «Если в сборной не появляются сильные игроки, то зачем нужен лимит?»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, нужен ли лимит на легионеров в российском футболе.

— Нужен ли российскому футболу лимит на легионеров?

— Лимит направлен на то, чтобы большее количество сильных российских игроков появлялось в сборной страны. Если этого не происходит, то зачем тогда нужен лимит? В таком случае, наверное, от лимита лучше отказаться. С другой стороны, клубы покупают только сильных легионеров, а из-за этого растет уровень чемпионата. Хотя лично я за то, чтобы в российских клубах играло больше наших ребят.