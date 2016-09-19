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  • Валентин Иванов: «Пенальти в матче «Краснодар» – «Ростов» вопросов не вызывает»

Валентин Иванов: «Пенальти в матче «Краснодар» – «Ростов» вопросов не вызывает»

19 сентября 2016, 15:41
21

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов согласился с назначением пенальти в матче 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Нападающий опережает защитника, который собирается выбить мяч. Форвард мяч «протыкает», а соперник, по инерции, как замыслил бить по мячу, делает это, но попадает в соперника. Объяснять эпизод случайностью и нелогичностью тяжелее, чем по факту назначить пенальти – форвард в последний момент опередил защитника, который, понятно, не хотел его бить. Но так получилось – нарушение правил, это фол. Пенальти вопросов не вызывает», – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов
Комментарии (21)
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M.B.
1474289201
Видимо,тоже от "Магнита" кормится.
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vgarakh
1474289373
Да, ясно будет защищать своего брата.
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gencha19
1474289546
На последних минутах пенальти за такое не дают. МАГНИТ купил судью.
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goalkeeper 90
1474289551
бесплатный месячный абонемент на посещение магнита заработал)))
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vgarakh
1474290971
Странно было, если бы рассуждал иначе, а вот почему не удалил Гацкана, вот это вопрос.
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Totti11
1474293609
Внимательно посмотрите на повторе! Лаборде протыкая мяч заваливался на газон ещё до того, как Гранат попал по ногам! Судья не разобрался! В Грозном Гацкана удалили за симуляцию, а не пенальти поставили, так что думайте и решайте сами! Симуляция была раньше нарушения в этом эпизоде, судья не доглядел! Обратите внимание на реакцию Лаборде, он был рад, как и хотел, упал, заработал пенальти... Должна была быть ничья...
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balaton78
1474293681
Вызывает или не вызывает пенальти вопросы, это мнение у каждого свое.. пенальти из разряда "на усмотрение судьи".. другое дело, что в сторону "Ростова" слишком часто ставят пенальти, которые решают исход матча..еще и красные карточки..
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zarsm
1474295751
Хуйня это, а не пенальти. Интересно, для кого они играют, если их болельщики даже не знают фамилий своих игроков. "На поле вышел Рикааардооо" ... И тишина на трибунах. Ебаный магнит просто. Даже в нынешней ситуации, вы вторая команда в городе)
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Юрий Крутько
1474298874
Раз десять смотрел повтор,пенальти скорей был,чем не был.Удар по колену,может чуть ниже, был-нарушение(в штрафной) значит- пенальти.Не увидел предвзятости.
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Serjoga
1474301269
А Иванов СЛЕПОЙ! Удара по ноге не было! Защитник промахнулся, а нападающий в артистическом прыжке "зарабатывает" пенальти! Пенальти только за артистизм!
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