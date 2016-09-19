Валентин Иванов: «Пенальти в матче «Краснодар» – «Ростов» вопросов не вызывает»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов согласился с назначением пенальти в матче 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Нападающий опережает защитника, который собирается выбить мяч. Форвард мяч «протыкает», а соперник, по инерции, как замыслил бить по мячу, делает это, но попадает в соперника. Объяснять эпизод случайностью и нелогичностью тяжелее, чем по факту назначить пенальти – форвард в последний момент опередил защитника, который, понятно, не хотел его бить. Но так получилось – нарушение правил, это фол. Пенальти вопросов не вызывает», – сказал Иванов.