Кокорин: «Не понимаю, зачем историю с Монако раздули до таких размеров»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин не ожидал, что история с его походом в один ночных клубов Монако, после провала сборной России на Евро-2016, получит такой большой резонанс.

«Конечно, помню тот день в Монако. Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас – хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем то. Да мы и так это понимаем.

Еще раз повторю, не отрицаю – получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка, и их уровень, поразил, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД нашли какое-то невероятное количество денег, миллиарды рублей, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.

Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной. Даже когда видео появилось в сети, я не думал, что люди буду так долго это обсуждать. Это был пир во время чумы? Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такое внимание.

Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло», – сказал Кокорин.