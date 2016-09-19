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  • Кокорин: «Не понимаю, зачем историю с Монако раздули до таких размеров»

Кокорин: «Не понимаю, зачем историю с Монако раздули до таких размеров»

19 сентября 2016, 14:04
21

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин не ожидал, что история с его походом в один ночных клубов Монако, после провала сборной России на Евро-2016, получит такой большой резонанс.

«Конечно, помню тот день в Монако. Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас – хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем то. Да мы и так это понимаем.

Еще раз повторю, не отрицаю – получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка, и их уровень, поразил, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД нашли какое-то невероятное количество денег, миллиарды рублей, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.

Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной. Даже когда видео появилось в сети, я не думал, что люди буду так долго это обсуждать. Это был пир во время чумы? Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такое внимание.

Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло», – сказал Кокорин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Зенит Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Lenin26
1474283450
Не понимаешь!? Когда лимит отменят и ты начнешь получать столько, сколько реально стоит твоя игра,вот тогда поймёшь!
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FanatSerj
1474284202
Ну а ты как думал, у Мутко и так проблем выше крыше, а тут ему еще и провал сборной припишут и лимит то отменять под давлением придется, а то все отлично, вся тупая пресса мусолила шампанское, о корне проблем в футболе мало кто вспомнил.
А вообще конечно Саша, похуист ты редкостный поучись у своего друга Смолова, как грязь грызть на поле надо.
Не ну а вдруг прочитает ))))
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Grelas
1474284789
Кокоша, ты больше забивай и меньше трепи языком. И все станет ровно и понятно, так гляди и уважение в Питере заслужишь.
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M.B.
1474285249
Он не ожидал! Ну о чем можно с тобой говорить. Тупость. Вот и играй со своими близкими на детской площадке. И не позорь страну и болельщиков!
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panmon
1474285442
"Сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло" Жаль что тебе помогло именно "сказали" а не "через работу"
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Дон Посей
1474286667
Если на оборонном заводе токарь 5-го разряда гульнул, а потом запорол деталь, которую до него вытачивали детские и женские руки - даже трибунал не требовался. Считай, Кокорин, что ты попал в один ряд с уёбками, мажорами и паразитами. Иди работать, скотина, в шахту, а не по травке бегай!
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Юрий Крутько
1474286722
По человечески можно понять Александра:НЕМНОГО(а не так как писали,что заказали почти все шампанское в ресторане) пошалили,с кем не бывает.Но не убили,не ограбили!Сейчас(за исключением одного момента,когда из под него забили гол) отдается игре полностью,выкладывается по полной,голы потихоньку пошли.Пожелаем Кокорину хорошей игры,а там и вызов в сборную обязательно прийдет...
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cska-62
1474288276
"Александр! А чего раздувать историю с кубометрами пачек долларов у какого-то там полковника? У нас такое добро дома теперь у каждого пенсионера! Страна в роскоши и полном достатке! Всем привет! Всего вам доброго и хорошего настроения! И ананасы в каждый дом в шампанском!" А. Д. М. P,S, Ванны шампанским не наливать и соседей не заливать! Пенсию урежу!
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shurik45
1474292427
Да просто народ -быдлота завистливое! Тоже шампуса захотелось.)
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джон базелон
1474296854
К сожалению Кокорин так и не понял главного,очень жаль.
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