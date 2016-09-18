Смолов и Думбия сыграют с первых минут матча «Краснодар» – «Ростов»

Стали известны стартовые составы команд на матч 7-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом».

Краснодар: Крицюк , Калешин, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Эбуэ, Каборе, Газинский, Ахмедов, Смолов, Жоаозиньо.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров.

Ростов: Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Думбия.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Киреев, Скопинцев, Эзатолахи, Препелицэ, Гуйе, Полоз, Байрамян, Азмун.