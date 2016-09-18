Бубнов: «Крылья Советов»? В матчах с аутсайдерами ЦСКА редко теряет очки»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА одержит победу в матче 7-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», так как армейский клуб редко теряет очки во встречах с аутсайдерами.

«Крылья Советов» сейчас занимают последнее место в турнирной таблице, так что нет никаких сомнений в том, что ЦСКА – однозначный фаворит предстоящей встречи с самарцами. Тем более за плечами у армейцев крупная победа в первом матче на новом стадионе и вырванная ничья в матче с «Байером» в Лиге чемпионов. При этом времени на восстановление у красно-синих после последней встречи было вполне достаточно. Так что, конечно, футболисты сейчас пребывают в отличном настроении и едут в Самару за победой. К тому же армейцы очень серьезно относятся к матчам с аутсайдерами и редко в таких играх теряют очки», – сказал Бубнов.