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  • Бубнов: «Крылья Советов»? В матчах с аутсайдерами ЦСКА редко теряет очки»

Бубнов: «Крылья Советов»? В матчах с аутсайдерами ЦСКА редко теряет очки»

18 сентября 2016, 11:47
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА одержит победу в матче 7-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», так как армейский клуб редко теряет очки во встречах с аутсайдерами.

«Крылья Советов» сейчас занимают последнее место в турнирной таблице, так что нет никаких сомнений в том, что ЦСКА – однозначный фаворит предстоящей встречи с самарцами. Тем более за плечами у армейцев крупная победа в первом матче на новом стадионе и вырванная ничья в матче с «Байером» в Лиге чемпионов. При этом времени на восстановление у красно-синих после последней встречи было вполне достаточно. Так что, конечно, футболисты сейчас пребывают в отличном настроении и едут в Самару за победой. К тому же армейцы очень серьезно относятся к матчам с аутсайдерами и редко в таких играх теряют очки», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Раков
1474188905
Нечего добавить! Прав как никогда) победа ЦСКА 0-2
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nik55
1474189027
должны потерять
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SunRomeS
1474190319
В игре с аутсайдером никаких мыслей, кроме как о победе не должно быть! Да и вообще в любой игре только победа!
Ответить
Kuhonnik
1474191823
Крылья вперед
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isbagty
1474196657
Послушай Бубнова и сделай наоборот, ставлю на ничью.
Ответить
river31
1474196674
Во всех матчах должен быть настрой только на победу! И никак иначе.
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Чикомас
1474199105
Не расслабляться! 2-0 в пользу ЦСКА, вполне приемлемый результат. И без травм!
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DonBombardir
1474201678
Армия, только вперёд!
Ответить
Zeff
1474208253
ЦСКА очень повезёт, если будет ничья.
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Юрий Крутько
1474211874
Крыльям отступать дальше некуда...
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