Червиченко: «Семин – это не самый лучший выбор в истории»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не считает хорошей идеей назначить Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

Накануне железнодорожники проиграли «Уфе» (0:1) в домашнем матче РФПЛ.

– В нынешнем «Локомотиве, как мне представляется, либо нет желания, нет стержня, либо просто отсутствует коллектив. Безусловно, по составу эта команда способна быть гораздо выше 11-го места, которое она сейчас занимает.

– Что вы подумали, когда узнали о возвращении Семина в «Локомотив»?

– Что это не самый лучший выбор в истории. Глубоко уважаю наших именитых специалистов, но поймите, человеку уже 69 лет... Когда он выигрывал с «Локо» чемпионства, у него была совершенно другая команда. Это был коллектив единомышленников, единый кулак. Наконец, там был Лоськов...

Кстати, меня удивили слова Семина после возвращения, что команда сейчас может обойтись без усиления и в нынешнем составе способна бороться за попадание в тройку.

Все-таки считаю, что вперед команду должны двигать более молодые специалисты. Зачем убрали Черевченко, ученика Семина? Мне это непонятно.