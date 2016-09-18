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Червиченко: «Семин – это не самый лучший выбор в истории»

18 сентября 2016, 08:32
14

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не считает хорошей идеей назначить Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

Накануне железнодорожники проиграли «Уфе» (0:1) в домашнем матче РФПЛ.

– В нынешнем «Локомотиве, как мне представляется, либо нет желания, нет стержня, либо просто отсутствует коллектив. Безусловно, по составу эта команда способна быть гораздо выше 11-го места, которое она сейчас занимает.

– Что вы подумали, когда узнали о возвращении Семина в «Локомотив»?

– Что это не самый лучший выбор в истории. Глубоко уважаю наших именитых специалистов, но поймите, человеку уже 69 лет... Когда он выигрывал с «Локо» чемпионства, у него была совершенно другая команда. Это был коллектив единомышленников, единый кулак. Наконец, там был Лоськов...

Кстати, меня удивили слова Семина после возвращения, что команда сейчас может обойтись без усиления и в нынешнем составе способна бороться за попадание в тройку.

Все-таки считаю, что вперед команду должны двигать более молодые специалисты. Зачем убрали Черевченко, ученика Семина? Мне это непонятно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nik55
1474180300
Червиченко --- просрал все в Спартаке и учишь других --молчи будешь казаться умнее
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Andrey160268
1474180441
Насмешил Червяк - уважает он наших именитых специалистов! Благодаря тебе, Романцев уже второй десяток лет предпочитает ходить на рыбалку, а не заниматься футболом.
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Garrincha58
1474182121
а что может сделать Семин или еще кто нибудь если Смородинка развалили команду да и игроков приличных нет а Червиченко думает что он такой же эксперт футбола как Бубнов или еще по хлеще Ловец блох
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acer2003
1474182743
Не являюсь фанатом Сёмина, но ему, как и любому тренеру нужно время . Не надо ,пока, делать каких либо выводов. Итоги подведём в конце чемпа ! Удачи Локо и Ю.П.
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yorgenbarenz
1474184775
Внутреннее зазнайство подвело игроков Локомотива. Уровень у самих-чуть выше,чем у Уфы.Надо настраиваться на игру.
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Бриг
1474185562
Уход Черевченко повлиял на команду. Что-то там не так в руководстве. Стали снова играть как два года назад.
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Joko21
1474185605
Семин и пришел, что бы собрать команду единомышленников!
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serppion
1474186820
Мне кажется, слушать Червиченко - довольно глупое занятие. Всё, чем он запомнился это склоками, раздраями и аферами. Ну, и конечно же, безобразной внешностью.
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ViktorMG
1474192273
Есть люди которые могут только говорить. К таким относится и Червиченко. Дела его ещё хуже слов.
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за ЦСКА с 1980г
1474199601
Безусловно я уважаю "ЛОКО",хочу что бы был достойный соперник,но мне искренне жаль,что ушёл Черевченко.. А Червиченко? Почитал я покойного Безродного.....мне он не нравится..
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