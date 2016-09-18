Де Лаурентис: «Не хожу на наш стадион, там ни черта не видно. Хочу построить новый на 20 тысяч»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о планах постройки нового стадиона.

«Я больше не хожу на «Сан-Паоло», потому что там ни черта не видно. Я посмотрел три матча по телевизору и понял, что не могу вернуться на стадион. Кроме того, сейчас мне предстоит много ездить по миру.

Я хочу построить новый стадион на 20 тысяч человек, чтобы он был как театр или кинотеатр, а сиденья были расположены ярусами. Это будет клуб для тех, кто хочет быть поближе к команде, и он всегда будет полон», – сказал Де Лаурентис.