Шкулетич и Игорь Денисов сыграют с первых минут за «Локомотив» в матче с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на поединок седьмого тура РФПЛ.
Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Самедов, Миранчук, Майкон, Шкулетич.
Запасные: Абаев, Ндинга, Логашов, Янбаев, Михалик, Баринов, Хенти, Игнатьев, Касаев, Портнягин, Ротенберг.
Уфа: Лунев, Сухов. Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков, Слай, Фатай.
Запасные: Бородько, Никитин, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Абдулавов, Марсиньо.
Источник: РПЛ