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    Слуцкий: «В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал свой взгляд на проблему развития детского футбола в стране. Специалист отметил, что Россия уступает многим странам по такому показателю, как количество футбольных школ.

    – Детские тренеры в России часто делают ставку на физически развитых юношей, но не дают дорогу остальным сверстникам. Как это изменить?

    – Все зависит от мастерства тренера. Это проблема переходного возраста: кто-то вырастает, а кто-то – нет. Когда я смотрю на 14-летних ребят, которые занимаются у нас на базе, хочется спросить: а сколько возрастов здесь собрано? Разница в росте может быть и 25 сантиметров. Если тренер верит в кого-либо, то нужно запастись терпением и ждать, пока все встанет на свои места. Надо понимать и держать в голове, какими качествами обладает игрок до того момента, как стал проигрывать в голой физиологии.

    – Требование результата от детских команд мешает росту футболистов?

    – Часто об этом слышу, но не думаю, что это глобальная проблема. Любого тренера все равно оценивают по тому, кого он вырастил, а не что выиграл. О чем стоит говорить, так это о банальном количестве играющих в футбол. Почему в Белграде, где жителей меньше двух миллионов, 98 команд одного возраста? А в 15-миллионной Москве – около 40? В миллионном Волгограде в первенстве города участвует десять команд. В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России.

    Нужно учитывать, сколько у нас людей обеспечены условиями. Помнить, что во многих местах на севере ребята вообще не имеют физической возможности заниматься с октября по апрель. Мы должны говорить об инфраструктуре, количестве школ и клубов. В этом плане мы пока сильно уступаем многим странам. Плюс проигрываем географически, потому что во многих местах круглогодично заниматься футболом нельзя.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2016 14:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 17 сентября 2016, 22:16

      а я думаю дело всё опять в деньгах((( кто больше на лапу дал...тот и остаётся...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 сентября 2016, 21:59

      То, что в Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России не делает автоматически сербские клубы и сборную сильнее российских, ага. Молодежь в Сербии идёт в футбол с целью будущего трудоустройства в любой (пусть и не сильнейшей) европейской лиге. Обучение футболу в Сербии - то же самое профессиональное обучение ( у кого - начальное, у кого - среднее, с высшим - на Запад). А у нас?

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 сентября 2016, 19:39

      всё по делу сказал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 сентября 2016, 17:24

      Леня,хватит плакать :'(

      -3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 сентября 2016, 17:09

      а сколько ты воспитал

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 сентября 2016, 16:45

      Я понял.Так вот почему они Pornhub закрыли.Это что бы дети шли в футбол играть)))

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 сентября 2016, 17:02

      Так и в футболе, порнография, маху дали.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 сентября 2016, 17:09

      Лучше бы они Маху дали,сняли и отправили на сайт.Стала же Чиччолина депутатом в Италии.А у нас завтра выборы

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 сентября 2016, 17:28

      Чиччолина, ха! У нас их хоть пруд пруди. Яровая, Мизулина и еще процентов 99 депутатского корпуса. Староваты,некрасивы, зато до хрена, Чиччолине, в смысле порнографии, до них, ой как далеко.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 сентября 2016, 18:17

      Ну да. Чиччолина могла за раз трахнуть шестерых,а они всю страну)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 сентября 2016, 20:01

      В точку.

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 17 сентября 2016, 16:31

      В Москве в 2 раза меньше, чем в Белграде сказал Слуцкий... У нас тут Тундра чтоль? Так сложно исправить? Просто кому то сильно лень.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 сентября 2016, 16:13

      Слуцкий-большой профессионал и честно высказывая свое мнение делится проблемами Российского детского и юношеского футбола,как он видит(во многом правильное) и, имеет на это право!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2016, 15:54

      голосуйте дальше за партию власти и получите кукишь с маслом

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 17 сентября 2016, 16:20

      Это пока, потом, как при "усатом" в кутузку поволокут, или новую Магнитку строить. Как раз стадо нужно будет.

      -2
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      Рейтинг: +76

      takca 17 сентября 2016, 15:53

      Леня а почему закрылась спортшкола цска 704 из последних выпускников Щенников а просто торговозакупочная компания владелец фк цска перестала финансировать не профильный актив вот и усе. А то мол мало детей занимается а где им заниматься.Все деньги на обезьян уходят.

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