Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Оренбурга»: «Мы, наверное, играли лучше «Спартака», но не повезло»

Президент «Оренбурга»: «Мы, наверное, играли лучше «Спартака», но не повезло»

16 сентября 2016, 21:33
11

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин остался разочарован итоговым результатом матча 7-го тура против «Спартака» (1:3).

«По самоотдаче вопросов нет. Нам не повезло, это все прекрасно видели. Моменты были. Мы создали столько, сколько не было ни в одной игре. Прогресс налицо. Понятно, что «Спартак» – это мастеровитая команда, где собраны индивидуально сильные футболисты, есть звезды. Но «Оренбург» в этом матче, наверное, играл лучше «Спартака». Не повезло нам, но счет на табло. Надо поздравить «Спартак» и двигаться дальше.

С болельщиками все было нормально. Мы организовали раздачу каши болельщикам гостей. Болельщики «Спартака» нормально себя повели, вопросов нет, все достойно и адекватно», – сказал Столыпин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
olesk
1474051245
Спать надо было лучше!!! А то сны какие-то непонятные у тебя!
Ответить
bombardir70
1474051410
Играли бы лучше, были бы выше в таблице,играть на пределе надо в каждом матче а не только против Спартака.
Ответить
4agaaa
1474052152
Именно поэтому следующий сезон ФНЛ ждёт тебя! Ты там хоть матч смотрел???
Ответить
семенчик
1474062662
Удача тоже часть успеха! Спартаку давно уже не везло! Так что вперёд кросно-белые!!!
Ответить
bolela_16
1474085101
мечты, мечты...
Ответить
ZhenjaSAB
1474085279
Фортуна штука хитрая!
Ответить
nik55
1474095385
наверно---это точно
Ответить
Главные новости
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Все новости
Все новости
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
1
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+