Президент «Оренбурга»: «Мы, наверное, играли лучше «Спартака», но не повезло»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин остался разочарован итоговым результатом матча 7-го тура против «Спартака» (1:3).

«По самоотдаче вопросов нет. Нам не повезло, это все прекрасно видели. Моменты были. Мы создали столько, сколько не было ни в одной игре. Прогресс налицо. Понятно, что «Спартак» – это мастеровитая команда, где собраны индивидуально сильные футболисты, есть звезды. Но «Оренбург» в этом матче, наверное, играл лучше «Спартака». Не повезло нам, но счет на табло. Надо поздравить «Спартак» и двигаться дальше.

С болельщиками все было нормально. Мы организовали раздачу каши болельщикам гостей. Болельщики «Спартака» нормально себя повели, вопросов нет, все достойно и адекватно», – сказал Столыпин.