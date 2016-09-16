Семин симпатизирует группе «Ленинград»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о знакомстве с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

– Недавно я посетил концерт группы «Ленинград», которая мне очень нравится, и сказал Шнурову, что буду рад встретиться на футболе. Почему бы не у нас в Черкизово.

– Думаете, придет?

– Вообще он питерский. А они такие патриоты. Посмотрим.

– Вы и Шнуров. Что общего?

– Хотя бы общие друзья, они нас и познакомили. А главное, я уже сказал, мне «Ленинград» очень нравится. Билеты на концерт я сам купил, давно хотел посетить.

– Есть, наверное, какие-то полюбившиеся песни?

– Каждая песня – это сумасшедшая энергетика! Людям репертуар нравится. Сергей держит зал, эта аудитория целиком ему принадлежит. С этой точки зрения мне, конечно, интересно было посмотреть, оценить. О футболе Шнуров рассуждает как посвященный человек: знает обо всем и обо всех.

– Вам дано быть на одной волне со всеми поколениями?

– Пожалуй, я хорошо понимаю молодых. Не стесняюсь перенимать, учиться у них. Не скажу, что я профи в гаджетах, но умею работать с необходимыми программами, находить нужную информацию. Вижу, что новое поколение более разностороннее, смелое, они многое знают и умеют. А мы были зацикленные какие-то на своей работе. В молодости я играл в футбол и не знал, каким будет мир после того, как перестану выходить на поле. Надо уметь заглядывать в будущее