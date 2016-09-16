«Ростов» может лишиться финансирования

Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование клуба, если он регулярно будет нарушать достигнутые соглашения и не защищать деловую репутацию компании.

«Группа Агроком» – это коммерческое предприятие, с другой стороны это люди. Если интересы группы будут раз за разом нарушаться, причем необоснованно, то, соответственно, совет директоров может принять решение и прекратить финансирование.

У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с «Баварией» мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему?

Спонсорский контракт на сумму 500 млн рублей был подписан на 5 лет, но клуб практически всю эту сумму в прошлом году уже израсходовал. Мы – генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование. При этом, когда идут волнения, клуб делает вид, что не замечает, что происходит. Ситуация достаточно сложная, потому что клуб не предпринимает действий по защите деловой репутации группы», – рассказал генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

Напомним, «Ростов» на этой неделе стартовал в Лиге чемпионов матчем против «Баварии» (0:5) на выезде.