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«Ростов» может лишиться финансирования

16 сентября 2016, 12:13
36

Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование клуба, если он регулярно будет нарушать достигнутые соглашения и не защищать деловую репутацию компании.

«Группа Агроком» – это коммерческое предприятие, с другой стороны это люди. Если интересы группы будут раз за разом нарушаться, причем необоснованно, то, соответственно, совет директоров может принять решение и прекратить финансирование.

У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с «Баварией» мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему?

Спонсорский контракт на сумму 500 млн рублей был подписан на 5 лет, но клуб практически всю эту сумму в прошлом году уже израсходовал. Мы – генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование. При этом, когда идут волнения, клуб делает вид, что не замечает, что происходит. Ситуация достаточно сложная, потому что клуб не предпринимает действий по защите деловой репутации группы», – рассказал генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

Напомним, «Ростов» на этой неделе стартовал в Лиге чемпионов матчем против «Баварии» (0:5) на выезде.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (36)
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Snek
1474017363
Роспил
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SandersMax
1474017492
не будет финансирования и наступит конец. спонсор свои обязанности выполняет в полном объеме, а Ростов денег на форму взял, а формы нет. глупо с генспонсором такие номера крутить
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товрос
1474020338
что там творится внутри команды мы никогда толком не узнаем.Каждый говорит что ему выгодно,короче лапшу на уши нам вешают
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андрей андреев
1474021944
А разве не "Адидас"должен форму предоставлять?Он же подписался
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семечкин
1474023344
зиц-председатель Сапотницкий заботится о деловой репутации "Агрокома" и угрожает "Ростову"..... мне кажется, Саввиди не хватает Андрюши Малахова с кинокамерами и массовкой, для визгливого обсуждения ОФИГЕННОЙ ТЕМЫ ПРО ФОРМУ)))) а между тем,вице-президент ФК "Ростов" делал заявление месяца полтора назад, что "для него не существует человека по фамилии Саввиди".... в то же время сам Саввиди уверял, что с "Ростовом" у него всё ровно)))) видимо, кто-то чего-то недопонял или кто-то кого-то недопослал)))
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Axe111
1474025313
вылезло школьное у.ё.б.и.щ.е.
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Ник17
1474025651
Вы все дурачки, кто из Ростова все в теме. Саввиди ненавидит весь город. Вопрос времени , когда его сольют. Видимо сейчас ведут переговоры с адекватным спонсором иначе Бердыев ушёл бы.
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FanatSerj
1474025768
"Мы – генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование - 500 млн рублей."
Иди ты в жопу Саввиди, плять майки он купил и в грудь себя пяткой бьёт. Клуб в ЛЧ и на трансферах в разы больше сам зарабатывает, спонсор-нахлебник. Причем в управлении с какого то перепугу кучу представителей коммерческих организаций, которые твари не могут премиальные заплатить игрокам за прошлый год, а заработанные деньги клуба крутят хрен знает на каких счетах.
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FCQ
1474025903
Пора уже этот ростов распустить и одной проблемой меньше будет
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Зенит Оле Оле Оле
1474026316
Я тут из тени решил выйти...
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