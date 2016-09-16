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  • Бубнов: «Футболисты «Спартака» просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие»

Бубнов: «Футболисты «Спартака» просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие»

16 сентября 2016, 11:55
11

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов уверен, что красно-белые на голову сильнее «Оренбурга», с которым москвичам предстоит сыграть в рамках 7-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало матча в 17:00 мск.

«Спартак» — явный фаворит встречи с «Оренбургом». У красно-белых сейчас очень сильная группа атаки, они забивают почти в каждом матче. При этом команда практически не пропускает, то есть налаживает игру в обороне. Получается, «Спартак» сильнее своего соперника по всем параметрам.

Еще один плюс для «Спартака» — отсутствие еврокубков, а значит, больше времени на подготовку к матчам чемпионата России. И сейчас, перед игрой с «Оренбургом», у команды ситуация лучше, чем перед матчем с «Локомотивом»: тогда в составе были травмированные. Но, несмотря на это, вряд ли красно-белые столкнутся с проблемой недооценки соперника. Игроки прекрасно понимают, что у команды сейчас есть отличный шанс набрать очки и постараться увеличить отрыв от преследователей. Впрочем, не похоже, что спартаковцы сейчас заглядывают в турнирную таблицу. Создается впечатление, что футболисты просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие. Осталось только эту игру совершенствовать.

И матч с «Оренбургом» — это хорошая возможность подготовиться к предстоящим встречам с более именитыми соперниками — «Зенитом» и ЦСКА. А вот если «Спартак» и с ними сыграет хорошо, то тогда это уже будет серьезная заявка на высокое место в турнирной таблице и по итогам сезона. И у красно-белых все для этого есть.

Что же касается «Оренбурга», то он может противопоставить своему сопернику только самоотверженную борьбу и строгую игру в обороне. Кстати, в защите команда действительно играет довольно организованно. Да и нельзя сказать, что у «Оренбурга» ничего не получается в атаке: моменты появляются, просто пока команду подводит реализация. Хотя, конечно, такого потенциала в атаке, как у «Спартака», у «Оренбурга» нет. Поэтому хозяева наверняка в предстоящем матче сконцентрируются на том, чтобы не пропустить, и будут рассчитывать на стандарты и контратаки. Красно-белые же, по всей видимости, сыграют первым номером и постараются реализовать свое игровое преимущество. Что еще в целом может создать проблемы спартаковцам, так это синтетическое поле. Но им, конечно, есть где потренировать свою игру на искусственном газоне», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Бубнов Александр
Комментарии (11)
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oyabun
1474018428
Ждем пятничного подарка от Спартака к грядущим выходным! Жгите, ребята с удовольствием и кайфом от собственной игры и тогда Победа обязательно придет!
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Диктор
1474019006
Удачи Спартаку.
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eleng
1474019314
Бубнов прямо медом болел Спартака напоил, редко он так мурлычет! Пусть будет красивая игра и много голов.
Ответить
MaxSpartakM
1474019576
Орембург крепкий орешек! Так что думаю 0:1 или 0:2 Спартак увезет 3 очка
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sciline10
1474023302
теперь представьте Спартак в лч в следующем сезоне...меня аж передёрнуло от страха...
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SandersMax
1474025187
буба ну прям всем глаза открыл. он вобще мне не нравиться и не вызывает уважения, даже маломальского. самый сильный осадок в моей памяти это когда он коитиковал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера Ростова. говорил мол "спаситель мне нашелся". а Ростов провел чумовой сезон и чуть не выйграл РФПЛ
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de bruyne
1474027596
Все эти годы думал тут глоров Спартака небыла... оказывается есть и то временно цска зенит форму наберут и Ростов опять изчезнут как и предудушие годы
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olic29ivica
1474029414
Скамейка хорошая, тренер и игроки сильные, давайте спартачи уже быстрее подтягивайтесь в борьбу за высокие места, этот зенит конченный уже надоел, вернем историческое противостояние.
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SPIDER1984
1474032253
Спартак сейчас на голову сильнее всех! УРА-УРА-УРА
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Aztec58
1474043526
Ага, поймали и не отпускают!
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