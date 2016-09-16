Бубнов: «Футболисты «Спартака» просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов уверен, что красно-белые на голову сильнее «Оренбурга», с которым москвичам предстоит сыграть в рамках 7-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало матча в 17:00 мск.

«Спартак» — явный фаворит встречи с «Оренбургом». У красно-белых сейчас очень сильная группа атаки, они забивают почти в каждом матче. При этом команда практически не пропускает, то есть налаживает игру в обороне. Получается, «Спартак» сильнее своего соперника по всем параметрам.

Еще один плюс для «Спартака» — отсутствие еврокубков, а значит, больше времени на подготовку к матчам чемпионата России. И сейчас, перед игрой с «Оренбургом», у команды ситуация лучше, чем перед матчем с «Локомотивом»: тогда в составе были травмированные. Но, несмотря на это, вряд ли красно-белые столкнутся с проблемой недооценки соперника. Игроки прекрасно понимают, что у команды сейчас есть отличный шанс набрать очки и постараться увеличить отрыв от преследователей. Впрочем, не похоже, что спартаковцы сейчас заглядывают в турнирную таблицу. Создается впечатление, что футболисты просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие. Осталось только эту игру совершенствовать.

И матч с «Оренбургом» — это хорошая возможность подготовиться к предстоящим встречам с более именитыми соперниками — «Зенитом» и ЦСКА. А вот если «Спартак» и с ними сыграет хорошо, то тогда это уже будет серьезная заявка на высокое место в турнирной таблице и по итогам сезона. И у красно-белых все для этого есть.

Что же касается «Оренбурга», то он может противопоставить своему сопернику только самоотверженную борьбу и строгую игру в обороне. Кстати, в защите команда действительно играет довольно организованно. Да и нельзя сказать, что у «Оренбурга» ничего не получается в атаке: моменты появляются, просто пока команду подводит реализация. Хотя, конечно, такого потенциала в атаке, как у «Спартака», у «Оренбурга» нет. Поэтому хозяева наверняка в предстоящем матче сконцентрируются на том, чтобы не пропустить, и будут рассчитывать на стандарты и контратаки. Красно-белые же, по всей видимости, сыграют первым номером и постараются реализовать свое игровое преимущество. Что еще в целом может создать проблемы спартаковцам, так это синтетическое поле. Но им, конечно, есть где потренировать свою игру на искусственном газоне», — сказал Бубнов.