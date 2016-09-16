Кейн: «Люди продолжают говорить – меня это не беспокоит»

По словам форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, его не тревожат разговоры фанатов. Несмотря на это, футболист признал, что в матче Лиги чемпионов против «Монако» (1:2) ему не удалось забить не из-за неуверенности.

«В прошлом сезоне все говорили, что мне пора забивать более 30 голов за клуб и сборную. Говорили, что я должен выиграть «Золотую бутсу». Люди продолжают говорить – меня это не беспокоит. Я готов к игре в «Сандерлендом», попытаюсь забить и победить. Нападающий всегда должен быть уверен в своих действиях. Если я окажусь перед воротами, я не утрачу свою уверенность .У меня был шанс в матче с «Монако», но мне не удалось забить. Так бывает», – заявил он.