Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Оренбурга»: «Город живет предстоящей игрой со «Спартаком»

Президент «Оренбурга»: «Город живет предстоящей игрой со «Спартаком»

16 сентября 2016, 08:47
3

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о том, как его команда готовится к домашнему матчу РФПЛ против «Спартака». Напомним, что встреча пройдет сегодня, 16 сентября.

– Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о “Спартаке”. У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше.

– Новую южную трибуну на стадионе достроить в итоге успели?

– Да, работали в усиленном режиме, все готово. В матче со “Спартаком” состоится ее дебют.

– И сколько теперь вмещает арена?

– 7500. Само собой, будет аншлаг. Вся Северная трибуна отдана болельщикам красно-белых. Они едут не только из Москвы, но и из других регионов.

– В матче дублеров погас свет...

– Ничего страшного, все быстро поправили. Никаких проблем не будет.

– То что москвичи сейчас набрали ход и идут на первом месте – только плюс для атмосферы?

– Именно так. И тем ценнее будет победа, если мы ее добьемся. Легко гостям точно не будет. Думаем только о трех очках! Уверен, ребята дадут бой.

– Но “Оренбург” многие уже успели прозвать скучной командой, одни нулевые ничьи. Вас такой образ клуба устраивает?

– Да, есть проблемы в атаке, но все поправимо. Опять же, мы только делаем первые шаги в элите. Нет, можно, конечно, помчаться вперед забивать. А толку? Вон, “Арсенал” против “Зенита” сыграл... Получил 0:5 при своих зрителях.

Мы и не скрываем, сейчас нам главное закрепиться. Строго действовать в обороне, искать свой шанс у чужих ворот. Мы пропустили всего три мяча. Меньше только ЦСКА и “Спартак”. У “Зенита” столько же.

– То есть если со “Спартаком” опять будет 0:0, не расстроитесь?

– Нет. Но мы красно-белых обыграем. Мне даже приснилось!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1474015232
Все так говорят перед матчем-а после плачут,мол Спартак играл фантастически,не повезло ,мол ребята не настроились.
Ответить
Zeff
1474016070
Удачи Оренбургу! Спартак не сильнее кипрского АЕКа.
Ответить
С-Пб on-line
1474019374
Оренбург, порвите народников
Ответить
Главные новости
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
1
Все новости
Все новости
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+