Президент «Оренбурга»: «Город живет предстоящей игрой со «Спартаком»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о том, как его команда готовится к домашнему матчу РФПЛ против «Спартака». Напомним, что встреча пройдет сегодня, 16 сентября.

– Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о “Спартаке”. У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше.

– Новую южную трибуну на стадионе достроить в итоге успели?

– Да, работали в усиленном режиме, все готово. В матче со “Спартаком” состоится ее дебют.

– И сколько теперь вмещает арена?

– 7500. Само собой, будет аншлаг. Вся Северная трибуна отдана болельщикам красно-белых. Они едут не только из Москвы, но и из других регионов.

– В матче дублеров погас свет...

– Ничего страшного, все быстро поправили. Никаких проблем не будет.

– То что москвичи сейчас набрали ход и идут на первом месте – только плюс для атмосферы?

– Именно так. И тем ценнее будет победа, если мы ее добьемся. Легко гостям точно не будет. Думаем только о трех очках! Уверен, ребята дадут бой.

– Но “Оренбург” многие уже успели прозвать скучной командой, одни нулевые ничьи. Вас такой образ клуба устраивает?

– Да, есть проблемы в атаке, но все поправимо. Опять же, мы только делаем первые шаги в элите. Нет, можно, конечно, помчаться вперед забивать. А толку? Вон, “Арсенал” против “Зенита” сыграл... Получил 0:5 при своих зрителях.

Мы и не скрываем, сейчас нам главное закрепиться. Строго действовать в обороне, искать свой шанс у чужих ворот. Мы пропустили всего три мяча. Меньше только ЦСКА и “Спартак”. У “Зенита” столько же.

– То есть если со “Спартаком” опять будет 0:0, не расстроитесь?

– Нет. Но мы красно-белых обыграем. Мне даже приснилось!