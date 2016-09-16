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  • Серов: «Премии в «Ростове» еще не выплачивались, но работа идет»

Серов: «Премии в «Ростове» еще не выплачивались, но работа идет»

16 сентября 2016, 07:35
9

Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов прокомментировал реакцию СМИ на его недавнее заявление касательно погашения клубом задолженностей перед игроками и тренерским штабом.

«Может быть, я ошибся в формулировках и оговорился, поэтому, чтобы не вводить в заблуждение публику, хочу дать разъяснение: премии еще не выплачивались — по этому вопросу только готовятся документы.

«Ростов» готовит соответствующее положение, которое мы пока еще не утвердили. Уже назначено очередное заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено и утверждено положение о выплате премий, после чего погашение этих задолженностей будет осуществлено.

Заседание назначено на 20 сентября», — сказал Серов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (9)
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Диктор
1474001273
Обещанного как известно три года ждут.
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Black Giz
1474003957
Я смотрел как твой "великий" Звенит, наводящий "ужас и страх" на все европейские команды, чуток не усрался с нубами. Ты наверное минуты до 70 обтекал не по детски.
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Ник17
1474006909
Ростов лучший. Зенька позор России. В западло за них болеть, даже если бы это был единственный российский клуб. Мне реально было бы стыдно быть болельщиком такой команды.
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ДСА
1474006943
Никак бабки сосчитать не могут - так много никогда не было.
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KalterJax
1474012262
Значит деньги с Лиги чемпионов капают, а игроки за просто так бегают?) но это просто реальное неуважение к игрокам. Зато наверно себе уже давно премию подсчитали и выплатили, про себя любимых они никогда не забудут
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serzhio1
1474013878
"премии в Ростове еще не выплачивались, но держаться там и хорошего настроения игрокам пожелали"
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