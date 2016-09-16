Серов: «Премии в «Ростове» еще не выплачивались, но работа идет»

Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов прокомментировал реакцию СМИ на его недавнее заявление касательно погашения клубом задолженностей перед игроками и тренерским штабом.

«Может быть, я ошибся в формулировках и оговорился, поэтому, чтобы не вводить в заблуждение публику, хочу дать разъяснение: премии еще не выплачивались — по этому вопросу только готовятся документы.

«Ростов» готовит соответствующее положение, которое мы пока еще не утвердили. Уже назначено очередное заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено и утверждено положение о выплате премий, после чего погашение этих задолженностей будет осуществлено.

Заседание назначено на 20 сентября», — сказал Серов.