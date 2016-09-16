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  • Конте: «Впервые при Абрамовиче «Челси» не попал в ЛЧ. Нехорошо, что мы смотрим ТВ по вторникам и средам»

Конте: «Впервые при Абрамовиче «Челси» не попал в ЛЧ. Нехорошо, что мы смотрим ТВ по вторникам и средам»

16 сентября 2016, 01:55
4

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил сожаление, что команда не попала в розыгрыш Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

«Это первый раз за эру Абрамовича, когда «Челси» не играет в этом фантастическом турнире. Думаю, мы должны там быть.

Это очень странно. Нехорошо, что мы смотрим этот турнир по телевизору по вторникам и средам. В этом сезоне мы должны трудиться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

«Челси» в прошлом сезоне финишировал десятым, впервые при Абрамовиче не попав в четверку. «Челси» должен играть в ЛЧ», – сказал Конте.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио Абрамович Роман
Комментарии (4)
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murakami777
1473992404
привыкайте теперь))
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zagrizlik
1473999003
Какие игроки,такие и результаты...не надо было маура сливать,ходя пешком по полю.
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de bruyne
1474005519
Глоуна жозе поставили переводчика... хотя мю уже третий год без лиги если не ошибаюсь и этот будет 4 апл толком еще не начал
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