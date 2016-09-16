Конте: «Впервые при Абрамовиче «Челси» не попал в ЛЧ. Нехорошо, что мы смотрим ТВ по вторникам и средам»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил сожаление, что команда не попала в розыгрыш Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

«Это первый раз за эру Абрамовича, когда «Челси» не играет в этом фантастическом турнире. Думаю, мы должны там быть.

Это очень странно. Нехорошо, что мы смотрим этот турнир по телевизору по вторникам и средам. В этом сезоне мы должны трудиться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

«Челси» в прошлом сезоне финишировал десятым, впервые при Абрамовиче не попав в четверку. «Челси» должен играть в ЛЧ», – сказал Конте.