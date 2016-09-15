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  • Головин: «В матче с «Байером» мы поняли, что терять нечего и побежали в атаку»

Головин: «В матче с «Байером» мы поняли, что терять нечего и побежали в атаку»

15 сентября 2016, 16:24
5

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился наблюдениями от гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

— Первые 15 минут были очень тяжелыми. Но результат получился хорошим для выездной игры. Конечно, хотелось победить, при счете 2:2 стремились забить, но результат все равно хороший.

— Как готовились к «Байеру», как разбирали игру команды, на что указывали тренеры?

— Мы готовились к тому, что команда будет атаковать, в основном через середину, меньше через фланги. Плюс у них есть небольшая проблема в том, что они атакуют всеми силами и могут не успевать возвращаться. Хотели сыграть на их ошибках.

— Что произошло в первые 15 минут?

— В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Не успели перестроиться, но потом пришли в себя.

— За счет чего удалось переломить плохо складывающийся поединок, как получилось за две минуты забить два красивых гола?

— Все поняли, что терять нечего, побежали в атаку, начали играть более рискованно. Терять особо было нечего.

— По-твоему мнению, какой эпизод матча был ключевыми?

— Когда забили первый гол, подумал, что мы процентов на 90 сравняем. Все вдохновились и начали играть по-другому.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов Байер ЦСКА Головин Александр
Комментарии (5)
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Сергей Свояк
1473947394
А что раньше мешало это сделать!? Вам всегда нечего терять, потому что проигрываете постоянно в лиге чемпионов ...
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Чикомас
1473948344
Головин, кстати, был не так плох. Может и получится из него игрок.
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mutabor0992
1473950343
Отскочили...
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Дон Посей
1473957670
не так уж и хреново, по сравнению с Ростовом...
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Mityai90
1474020169
Вот это реально показывает на каких низкиз скоростях у нас играют обсалютно все команды, в лч такое не прокатывает.. Пока у нас и будут пешком по полю ходить в лч ничего не добьемся.
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