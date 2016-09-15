Изображение Газзаева появится на новом стадионе ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что новый стадион клуба будет украшен изображениями личностей, которые оставили в истории клуба значимый след. Так, в скором времени на арене появится фотография Валерия Газзаева.

«Валерий Георгиевич — одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба», – заявил Гинер.

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза брал Кубок России, дважды – Суперкубок, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.