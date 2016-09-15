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Изображение Газзаева появится на новом стадионе ЦСКА

15 сентября 2016, 06:59
3

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что новый стадион клуба будет украшен изображениями личностей, которые оставили в истории клуба значимый след. Так, в скором времени на арене появится фотография Валерия Газзаева.

«Валерий Георгиевич — одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба», – заявил Гинер.

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза брал Кубок России, дважды – Суперкубок, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Гинер Евгений
Комментарии (3)
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vovan55
1473921444
ЗАСЛУЖИЛ !!!
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rubinovyi2
1473921511
Фотография? А почему не статуй?!
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Garrincha58
1473923340
Гинер хитрый если Газзаева выберут в РФС то он тут же поставит его изображение на самое почетное место, а так еще не известно надо или нет
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