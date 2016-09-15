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  • Бубнов: «В том, что матч «Байер» – ЦСКА был таким интересным, во многом заслуга именно хозяев поля»

Бубнов: «В том, что матч «Байер» – ЦСКА был таким интересным, во многом заслуга именно хозяев поля»

15 сентября 2016, 06:44
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил уровень игры ЦСКА в матче с «Байером» (2:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По мнению специалиста, зрелищность встречи в первую очередь придавали действия хозяев поля.

«ЦСКА очень плохо начал игру и мог пропустить не два мяча, а гораздо больше. Но команду при счете 0:2 несколько раз выручил Акинфеев. Думаю, это стало ключевым моментом встречи. При этом нельзя сказать, что армейцы не знали о том, что «Байер» — такая быстрая команда. Просто первый гол, к тому же ошибочно засчитанный, обескуражил ЦСКА. Но футболисты не стали паниковать и выстояли, а ведь могли пропустить еще, и тогда все было бы по-другому. Но в итоге армейцы сумели выровнять игру, провести две хорошие контратаки и тоже забили два хороших мяча. Думаю, первый гол вернул команде уверенность, потому и второй последовал так быстро. Также отметил бы, что оба мяча влетели в ворота «Байера» в моменты провала немецкой команды в обороне, хоть в целом она и защищалась неплохо на протяжении всей встречи.

В целом же во втором тайме игра была более ровная, так как армейцы сыграли уже более строго и внимательно. Поскольку «Байер» — это все-таки не «Бавария», команде попросту не хватило класса для того, чтобы реализовать свои моменты при такой строгой игре соперника в обороне. Но в том, что матч был таким интересным, во многом заслуга именно «Байера», ведь команда, даже после двух подряд пропущенных голов, все время шла в атаку, все время обостряла. Потому и игра получилась очень зрелищной», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Байер Бубнов Александр
Комментарии (4)
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vladimir-7
1473923240
Ну,да. Байер после двух пропущенных голов встал и боялся идти вперед
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VVM1964
1473931150
ВСЕ ТАК И БЫЛО .
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89388900185
1473934145
молодцы армейцы удачи
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sour12
1473950791
на самом деле судьи повлияли на ход матча....1 гол 3 ошибки в моменте и гол...2й гол....повезло с рикошетом....а так по сути если не судейская ошибка и везение с рикошетом не известно как бы всё было....ведь с 35 мину до 90й цска почти ничего не дал сделать сопернику и вёл игру ....должен был забивать 3й но не хватило думбии или вани.
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