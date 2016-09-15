Бубнов: «В том, что матч «Байер» – ЦСКА был таким интересным, во многом заслуга именно хозяев поля»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил уровень игры ЦСКА в матче с «Байером» (2:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По мнению специалиста, зрелищность встречи в первую очередь придавали действия хозяев поля.

«ЦСКА очень плохо начал игру и мог пропустить не два мяча, а гораздо больше. Но команду при счете 0:2 несколько раз выручил Акинфеев. Думаю, это стало ключевым моментом встречи. При этом нельзя сказать, что армейцы не знали о том, что «Байер» — такая быстрая команда. Просто первый гол, к тому же ошибочно засчитанный, обескуражил ЦСКА. Но футболисты не стали паниковать и выстояли, а ведь могли пропустить еще, и тогда все было бы по-другому. Но в итоге армейцы сумели выровнять игру, провести две хорошие контратаки и тоже забили два хороших мяча. Думаю, первый гол вернул команде уверенность, потому и второй последовал так быстро. Также отметил бы, что оба мяча влетели в ворота «Байера» в моменты провала немецкой команды в обороне, хоть в целом она и защищалась неплохо на протяжении всей встречи.

В целом же во втором тайме игра была более ровная, так как армейцы сыграли уже более строго и внимательно. Поскольку «Байер» — это все-таки не «Бавария», команде попросту не хватило класса для того, чтобы реализовать свои моменты при такой строгой игре соперника в обороне. Но в том, что матч был таким интересным, во многом заслуга именно «Байера», ведь команда, даже после двух подряд пропущенных голов, все время шла в атаку, все время обостряла. Потому и игра получилась очень зрелищной», – заявил Бубнов.