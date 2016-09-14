Болельщики «Ростова» встретили вернувшихся из Мюнхена игроков аплодисментами

Игроки «Ростова» вернулись из Мюнхена, где проходил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).
Встречавшие футболистов болельщики приветствовали их аплодисментами.
«Спасибо, что вы с нами даже в моменты поражений. Для футболистов такие встречи очень много значат», – поблагодарил своих фанатов «Ростов» на официальной странице в Twitter.
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Источник: Twitter
А это поражение, всего лишь одна глава из долгого пути.
За Ростов, нашу любимую Родину, будем сражаться!!!)))