Болельщики «Ростова» встретили вернувшихся из Мюнхена игроков аплодисментами

Игроки «Ростова» вернулись из Мюнхена, где проходил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

Встречавшие футболистов болельщики приветствовали их аплодисментами.

«Спасибо, что вы с нами даже в моменты поражений. Для футболистов такие встречи очень много значат», – поблагодарил своих фанатов «Ростов» на официальной странице в Twitter.