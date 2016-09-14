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  • Болельщики «Ростова» встретили вернувшихся из Мюнхена игроков аплодисментами

Болельщики «Ростова» встретили вернувшихся из Мюнхена игроков аплодисментами

14 сентября 2016, 19:44
24

Игроки «Ростова» вернулись из Мюнхена, где проходил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

Встречавшие футболистов болельщики приветствовали их аплодисментами.

«Спасибо, что вы с нами даже в моменты поражений. Для футболистов такие встречи очень много значат», – поблагодарил своих фанатов «Ростов» на официальной странице в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Ростов Бавария
Комментарии (24)
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subbotaspartak
1473872135
Всё хорошо, но есть один момент, Ростов спускает наш коэффициент
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cska-62
1473872658
Молодцы болельщики! Играли с полной самоотдачей, а наполовину обновлённая защита играла вообще "с листа" против одной из сильнейших сборных мира! Сыгранной и наигранной!
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Андрей Ермошин
1473872833
Настоящие болелы всегда вместе со своей команды
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koka7751
1473875395
Ничего, всё нормально, без поражений в футболе не бывает. Зато какой полезный опыт. Не раскисать, ещё играть и играть. Будущих побед - "Ростов"!
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Legioner-05
1473875527
Респект!
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maior-60
1473876106
Первый блин комом, кто не падал тот и не поднимался. Уверен, что Ростов себя еще покажет!
Ответить
4agaaa
1473877241
Браво ростовчанам! В такие минуты клубу как никогда нужна поддержка! Как говориться первый блин комом, вперёд Россия!
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Жека 35
1473877679
Когда мы едины, мы не победимы!
А это поражение, всего лишь одна глава из долгого пути.
За Ростов, нашу любимую Родину, будем сражаться!!!)))
Ответить
compka
1473878962
Ростов исчерпал лимит пропущенных голов и теперь начнет забивать, не пропуская
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vgarakh
1473925946
Ростову удачи в дальнейшем!!! Ничего страшного не случилось, учитывая с кем играли. В прошлом году Луческу с Шахтером влетел 7:0, а Шахтер серьезная команда.
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