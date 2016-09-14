Клопп: «Матчи против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» особенные»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение относительно предстоящего матча английской Премьер-лиги против «Челси», а также высказался относительно нападающего лондонского клуба Диего Косты.

« Диего Коста – это настоящий воин, он очень грамотно умеет использовать свой корпус. Могу с уверенностью сказать, что матчи против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» особенные. Наш соперник умеет хорошо обороняться и быстро атаковать, так что нас ждет трудный матч», – заявил немецкий специалист.