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Фернандес: «Титул чемпиона России возьмет ЦСКА»

13 сентября 2016, 21:17
11

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от стартового отрезка РФПЛ и выразил уверенность, что армейцы станут чемпионами.

– ЦСКА хорош на старте сезона, или что-то не удается?

– Мы уступили только «Зениту» в Суперкубке. Сейчас, считаю, наша команда на подъеме. Нужно держать дальше этот уровень.

– «Спартак» нынче грозен.

– Да, они взяли двух бразильцев – Фернандо и Маурисио, эти ребята выступали вместе со мной в «Гремио». Это квалифицированные исполнители, усилят наших соперников.

– Фернандо спрашивал у вас совета перед переходом в «Спартак»?

– Нет, об этом не говорили. Но недавно встретились с ним в Москве, поужинали. Придется биться на поле, но за его пределами мы друзья.

– Он вам не говорил, что «Спартак» порвет армейцев?

– Нет, такого не будет. Титул возьмет ЦСКА, – сказал Фернандес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (11)
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007abdul007
1473790848
Сейчас придут сектанты и будут рассказывать как они всех порвут
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Serjoga
1473792160
А зачем вам титул, если Слуцкий говорит, что не выдержит натиска Байера? Пусть Ростов станет чемпионом-они едут биться с Баварией и никто в команде, кроме самопровозгласившихся экспертов в прессе не говорит о поражении! Или Терек, Рубин - там все биться выходят с любым соперником!
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bombardir70
1473795752
Интересно что он курит,он явно не в себе!
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СЛАВА 81
1473806007
Не говори гоп , пока не перепрыгнешь - Русская поговорка.
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subbotaspartak
1473868035
Он пока бестолковый, чтобы так говорить, Ему подсказали, ведь самому не вкурить, Что такое Рубин, Зенит или Томь, Дело не в том. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! (ну не удержался, сука)
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Aztec58
1473870935
Берёт, как правило Гинер, но не в этот раз.
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за ЦСКА с 1980г
1473871370
Согласен,полностью..
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за ЦСКА с 1980г
1473871398
Чемпионом будет Спартак,но не в этот раз..
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