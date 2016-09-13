Фернандес: «Титул чемпиона России возьмет ЦСКА»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от стартового отрезка РФПЛ и выразил уверенность, что армейцы станут чемпионами.

– ЦСКА хорош на старте сезона, или что-то не удается?

– Мы уступили только «Зениту» в Суперкубке. Сейчас, считаю, наша команда на подъеме. Нужно держать дальше этот уровень.

– «Спартак» нынче грозен.

– Да, они взяли двух бразильцев – Фернандо и Маурисио, эти ребята выступали вместе со мной в «Гремио». Это квалифицированные исполнители, усилят наших соперников.

– Фернандо спрашивал у вас совета перед переходом в «Спартак»?

– Нет, об этом не говорили. Но недавно встретились с ним в Москве, поужинали. Придется биться на поле, но за его пределами мы друзья.

– Он вам не говорил, что «Спартак» порвет армейцев?

– Нет, такого не будет. Титул возьмет ЦСКА, – сказал Фернандес.