Созин: «Ростову» нужно расслабиться и получать удовольствие. Против «Баварии» у них нет шансов»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Ростов». По словам функционера, у ростовчан нет шансов против немецкого клуба. Все, что нужно сделать российской команде – это расслабиться и получать удовольствие.

«В матче с «Баварией» у «Ростова» нет никаких шансов. Ростовчане уже совершили чудо, пробившись в Лигу чемпионов. Сейчас нужно расслабиться и получать удовольствие. Не думаю, что сегодня на «Альянц Арене» будет избиение младенца. «Бавария» выиграет. Крупно, но не 8:0. Это не потому что, у «Ростова» плохие игроки. Просто «Бавария – реальный претендент на победу в Лиге чемпионов. Хочется, чтобы у «Ростова» не тряслись коленки. Пусть они хотя бы покусают немцев», – заявил Созин.

Отметим, что матч «Бавария» – «Ростов» начнется в 21:45 по московскому времени.