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  • Созин: «Ростову» нужно расслабиться и получать удовольствие. Против «Баварии» у них нет шансов»

Созин: «Ростову» нужно расслабиться и получать удовольствие. Против «Баварии» у них нет шансов»

13 сентября 2016, 16:47
14

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария»«Ростов». По словам функционера, у ростовчан нет шансов против немецкого клуба. Все, что нужно сделать российской команде – это расслабиться и получать удовольствие.

«В матче с «Баварией» у «Ростова» нет никаких шансов. Ростовчане уже совершили чудо, пробившись в Лигу чемпионов. Сейчас нужно расслабиться и получать удовольствие. Не думаю, что сегодня на «Альянц Арене» будет избиение младенца. «Бавария» выиграет. Крупно, но не 8:0. Это не потому что, у «Ростова» плохие игроки. Просто «Бавария – реальный претендент на победу в Лиге чемпионов. Хочется, чтобы у «Ростова» не тряслись коленки. Пусть они хотя бы покусают немцев», – заявил Созин.

Отметим, что матч «Бавария» – «Ростов» начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Бавария
Комментарии (14)
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андрей андреев
1473775307
Ещё один .То Маркин по этике,теперь этот член комитета по этике РФС Андрей Созин.Когда уже разгонят нафиг этот РФС? Куча дятлов (птица извини) получают народные деньги и ещё каркают(ворона извини)....
"Пусть они хотя бы покусают немцев», – заявил Созин.
Что б тебя ..,ука, Мутко укусил.Нахлебники долбаные
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Димон Панкер
1473775916
Молодёжка уже неплохо покусалась. Только благодаря двум пенкам баварцы победили. Теперь очередь за основой! Вперёд, Сельмаш!!!
Ответить
pul
1473776334
надежда есть всегда...
Ответить
Pilottt
1473777272
Сколько экспертов развелось!!!
Ответить
a-rakhmatov
1473777882
Функционер по этике РФС настраивает команду Ростов на поражение, гнать таких надо вместе с их шефом Мудко.....они порочат российский футбол.
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Garrincha58
1473778181
во чудак мол расслабьтесь и получите удовольствие! это он пусть бабе какой нибудь посоветует, там все такие в РФС что ли?
Ответить
Serjoga
1473778305
Долой писсимистичных псевдоэкспертов! Шанс на победу всегда есть! И настраиваться на победу всегда надо! В чем он прав, так только в том, что нужно расслабиться и играть свою игру в свое удовольствие! Удачи Ростову! Сотворите чудо, ростовчане!
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товрос
1473781236
в рфс много таких ЧЛЕНОВ
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KROFF
1473781773
Советчик нашелся! Вот только за "кусанину" наших бойцов еще не удаляли!!!
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FanatSerj
1473783644
У Ростова Суареса в составе нет, а вот Гацкан будет, он то по ногам пару раз упороть сможет )))
Ответить
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