ЦСКА отправился на матч с «Байером»

ЦСКА вылетел в Германию на выездной матч с «Байером» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе армейцев значатся 18 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников;

Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;

Нападающие: Ласина Траоре, Карлос Страндберг.