В «Милане» считают, что европейские лиги захвачены деньгами из России и стран Ближнего Востока

Вице-президент «Милана» Паоло Берлускони, брат президента итальянского клуба Сильвио Берлускони, отметил, что продажа клуба китайским инвесторам является правильным шагом.



«Когда мой брат решил продать «Милан», он сделал это с сердцем полным печали, но с осознанием того, что это был правильный выбор. Сильвио привлек в клуб большие инвестиции, это его последний подарок болельщикам команды. Нам нужно терпение в трансферной политике, так как в последнее время европейские лиги были захвачены российскими и арабскими деньгами», – заявил Берлускони.